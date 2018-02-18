今天一大早，陕西历史博物馆门口就排起了长长的队伍。

西部网讯(陕西广播电视台广播新闻部记者 拓紫云) 去年夏天最热的时候，我们报道过西安有一位“绿豆哥”吴明军，每天在陕西历史博物馆门前给过往的游客、市民以及附近的保洁员赠送自己熬好的绿豆汤，每天要送出三四百杯。这不，过年这两天，“绿豆哥”也没有闲着，他把冲好的一大桶热茶又搬到了博物馆门前，给游客们暖暖手，暖暖心。

新闻回顾：【凡人善举】三年无私坚守：爱心绿豆汤 炎夏送清凉

吴明军：“过年呢，今天要喝我一杯茶，你不喝我不高兴，慢点……”

今天（2月18日）早上，在陕西历史博物院门前，记者又见到了熟悉的 “绿豆哥”吴明军，他站在博物馆门前六十五岁以上老人免费排队购票的队伍旁边，为排队的老人、残疾人以及军人免费送上茶水。刚把茶壶摆起来，附近熟悉的保洁员也来了，吴明军一边给他们倒茶一边闲聊几句。

保洁员朱阿姨：“平时经常来，非常熟，夏天的时候绿豆水供大家喝，也不要钱。多么难得，为大家服务。”

吴明军：“今年我专门买了这个桶，姜汤也是这个桶，最少三四百人能喝上。历博外面这个情况大家确实需要，暴晒，冬天冷的，大家渴望喝口热的。我想把这个事情做得长久一点。”

吴明军告诉记者，过年他给自己放了两天假，陪陪年迈的父母。他知道历博从初三开始旅客肯定会多起来，今天一大早，就赶紧烧水、泡茶，早早把茶水端过来，免费给大家喝。

吴明军：“做一些自己喜欢做的事情，能感觉自己在社会存在的价值，哪怕是一杯水，有一杯水的价值我就愿意做。”

“伏天”送绿豆汤、“三九天”送姜汤、热茶水，这样的事情吴明军已经坚持了三年多，他希望用自己的茶水招待更多来古城旅游的人。吴明军：“我们的大西安亮起来了，发展太好了。我对我自己的要求就是做好一个好市民，我希望他们来西安，喝我一杯绿豆汤就行了，祝福全国人民的生活越来越好，西安会更好，因为我们西安人很努力。”

苏州游客刘女士：“他这个好啊，对老年人的照顾，对客人的照顾。西安人很热情嘛，很大方，大气。蛮好的。”