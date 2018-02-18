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春运期间乘坐汽车请注意:儿童需领免费车票进站

时间：2018-02-18 20:17:57  来源：西部网-陕西新闻网  作者：张学敏 鞠显毅

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春运期间乘坐汽车请注意:儿童需领免费车票进站

春运期间，带着身高1.2米以下免费儿童的家长们可得注意了，在西安汽车站乘车需要给孩子申领儿童免费车票才能顺利乘车。

春运期间乘坐汽车请注意:儿童需领免费车票进站。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 张学敏 鞠显毅） 春运期间，带着身高1.2米以下免费儿童的家长们可得注意了，在西安汽车站乘车需要给孩子申领儿童免费车票才能顺利乘车。

今天（2月18日）上午，记者来到西安汽车站了解到，1.2米以下的免票儿童乘坐汽车时候，必须领取一张免费车票才能进站乘车。半票儿童和成人旅客如果没有拿身份证，可以在车站旁边的窗口办理临时身份证，然后买票进站乘车。

小编也提醒要出门的旅客，随着客流量的慢慢增加，乘车期间一定要带好自己的随身物品，注意乘车安全。

编辑： 王瑜

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