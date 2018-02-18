数读春节|热力图看景区 西安哪里“人从众”

热力图看景区，西安哪里“人从众”。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 许萌） 过年七天假，正是出游的好时候。今天（2月18日）西安哪里人最多呢？明天出门又该注意点啥？

今天上午，记者首先来到了西安市的地标景点——钟鼓楼景区。

景区工作人员：“先去排队买票，然后分批进来，里面人太多了，要等等。”

进入钟鼓楼景区的队伍已经排到将近100多米，因为钟鼓楼承载力有限，必须分拨上楼。

游客：“以为是地标，所以想来看看，人好多啊。”

景区工作人员：“昨天钟楼的游客量达到了一万多。”

随后中午饭点，记者来到了回坊美食街。整条美食街，到处都是人头涌动。满眼都是各色美食，游客们不顾形象，一路都是张大了嘴，边吃边走。

商贩：“肉夹馍了啊，正宗的肉夹馍。”

游客：“吃的都是有名的小吃，我朋友去买羊肉串了。”

游客：“我在这里等着吃泡馍，说是来了西安必须吃的。”

热力图显示，大唐芙蓉园的人流密集区域主要在景区西门附近，工作人员介绍自从芙蓉园灯会在2月3日点亮后，截止昨天入园人数达到25万人，预计今天入园量5万人。

游客：“很多表演，很不错，好玩！我们准备等到晚上直接看灯会。”

因为芙蓉园园区较大，虽然游客依然很多，但园内还是有不小的承载空间。最后提醒，如果要出门游玩，最好能赶早趁上午9点出发，错峰出行。

编辑： 王瑜