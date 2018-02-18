朋友过年聚会突然生气起争执，酒后动手头破血流。
西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 李之祺） 家住西安纺织城的李师傅昨晚（2月17日）和朋友聚会，聚会过后，在KTV喝酒的时候，头却被朋友给打烂了。
李师傅：“你看我这头，是昨天晚上被我朋友打的。”
虽说过年就该喜气洋洋，可李师傅的心情却是一夜之间跌倒谷底，朋友聚会上酒后打架，自己还挂了彩。
李师傅：“头上四厘米口子缝了四针。”
李师傅说，昨天他们朋友一行7、8个人吃完饭后一起来到附近的歌厅唱歌，可能是由于连喝两场酒的缘故，他和其中一位朋友脾气都有些大，起了争执。
李师傅：“喝了点酒，我去上厕所去了，这个朋友就跟着后面进来了。我一上完厕所一转过身，他一拳把我这里打了。”
因为出了意外，朋友聚会自然不欢而散，李师傅也选择了报警，随后被其他人送到医院进行了治疗。《都市热线》全媒体记者在李师傅微信上看到了跟他动手的朋友郭某，其最新一条朋友圈写着：大过年的进了派出所，同时还发了一个小视频。今天李师傅来到郭某的家中，希望能要到个解释。
李师傅的朋友郭某：“他喝多了，我压呢压不住。我给他了两巴掌，就是这事，自己伙计的。”
一句伙计，叫的李师傅也是有些动容，两人交谈良久也算达成了初步和解。哎，这过年聚会，喝酒还要量力而行，切莫动气动手。
编辑： 王瑜
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