西安年味儿足到处堵堵堵，曲江出行攻略出炉。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 宋涛涛 薛嘉茜） 西安年·最中国。今年春节期间充满年味的古城让西安市民感到了浓浓的喜庆，纷纷走出家门沾沾喜气儿，尤其是在曲江，今年还增添了年味十足的表演，更是吸引了全国各地的游客慕名而来。那这到底应该怎么规划您的路线才能尽可能的避免拥堵，吃好玩好呢？记者来帮您打探。

曲江大队秩序中队民警曾宁聪：“初一和初二客流基本集中在下午两点以后，但是中午车已经开始多了，从北边和西边来的游客比较容易造成拥堵。”

为了应对春节期间客流高峰，辖区民警还在雁南路附近临时开辟了一个新的免费停车场。

曲江大队秩序中队民警曾宁聪：“这个停车场是我们临时新开的一个免费的停车场。”

这个临时停车场每天早上九点后到晚上十一点前对外开放，也希望大家可以根据自己的行程合理规划自己的出行方式和游览路线。这好不容易停好车了，该转转了吧。大唐芙蓉园作为曲江最有代表性的景区之一，必定也是游客们不可错过的景点。可是很多游客并不知道大唐芙蓉园到底有几个门，哪几个门可以买票。

记者：“您知道大唐芙蓉园有几个门吗？能售票的有几个？”

外地游客：“不知道呀，应该就有这一个门吧。”

编辑： 王瑜