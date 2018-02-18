一夜间5辆车被砸并非图财是为啥?公安介入调查。

一夜间5辆车被砸并非图财是为啥?公安介入调查。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 王景文） 今天（2月18日）一大早，家住西安市东郊的丁先生特意起了个大早，准备去走亲戚。然而，自己的车却被砸了。

丁先生：“邻居打了个电话说我车被砸了，我下来看了一下，就这样子了。”

不仅仅是车身上布满了大小不一的伤痕。就连天窗和后挡风玻璃都无一幸免。据初步估算，丁先生爱车的损失大约在一万元左右。而在整个国棉三厂小区内，被砸的并不仅仅是这一辆车。

其他车主：“这有砖头我没注意，我在家呢，朋友过来说是你的车被砸了，我一出来一看，车被砸成这样子了。”

住户们介绍，昨天夜里总共有五辆车被砸。其它三辆车由于被砸的不是很严重，都被车主开出去自行维修了。在现场，记者注意到，车辆被砸的地方除了散落着很多碎玻璃之外，还有很多红色砖块的碎块。

丁先生：“你看就是拿这，砸到车架了。”

虽然车辆被砸了，但车内并没有翻动过的痕迹，也没有任何物品丢失。那么到底是何人所为呢？

小区物业工作人员：“昨天晚上有业主在那边锻炼身体呢，说是看见有人从这边上楼去，拿着这么大的砖块往下扔。”

丁先生：“把人弄得心情都不好，花点钱修车都无所谓，不知道啥情况，是不是针对咱个人还是针对的其他啥。”

目前，公安灞桥分局纺织城派出所已介入调查。

编辑： 王瑜