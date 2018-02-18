昆明池大年初一接待游客8.5万人 建议乘公共交通前往

昆明池景区安排交通疏导人员112名进行车辆引导工作，确保道路通畅。

西部网讯（记者 彭芬） 今年春节假期，建成不久的西安昆明池七夕公园景区迎来了客流高峰。有媒体报道，大年初一中午到下午，该景区出现交通拥堵情况。

今年是昆明池七夕公园建成后的第一个春节。西部网、陕西头条记者从景区管理部门了解到，该景区2月16日接待85362人次，2月17日接待48632人次，今天（2月18日）截至目前接待了42632人次。

为确保昆明池景区周边道路畅通，西安交警长安大队派出警力30名，在昆明池景区周边各个主要路口进行交通疏导；昆明池景区安排交通疏导人员112名，在陈之路与东一路东二路路口进行车辆引导工作。

相关工作人员表示，当天出现拥堵现象后，景区连夜召开紧急会议，联合交警城管等部门制定合理措施，切实改善拥堵情况；出现长时间拥堵情况后，采取免费停车措施；同时在98.8广播播放错峰出行信息，引导游客错峰出行。

工作人员建议游客尽量选乘公共交通出行，前往昆明池七夕公园的游客可在鱼化寨地铁口出站后换乘405路公交车在“常家庄”站下车即可直达景区。

编辑： 王瑜