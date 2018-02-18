春节假期下半场如何又潮又炫酷？来西安创业咖啡街区

由3120个油桶和植入其中的LED组成的“福犬”，是整个街区的“平安神兽”。
“和谐的心跳”的桃心形装置，能够同时感知12人的呼吸和心跳。
西部网讯（记者 彭芬）春节假期已经过半，在完成了吃年夜饭、看春晚、走亲访友这些春节的“规定动作”后，小伙伴们都打算去哪儿玩？
在位于西安市高新区高新二路与光华路路口东侧的西安创业咖啡街区，春节期间正在上演“光影中国年”活动。从大年初一到正月十五，活动现场将以绚烂的灯光表演、多元的社群活动、创意化的无人机编队飞行表演陪伴西安市民度过佳节。春节期间，来这儿准没错！
潮西安朝这儿看：光影瀑布让人置身未来时空
据了解，本次活动以“西安年，最中国，潮西安，GO高新”为主题，依托中国传统春节文化，汇聚了来自法国、韩国、澳大利亚、日本顶尖灯光技术，利用高科技互动光影装置，创造性的继承并发展传统春节文化，表现古城年轻人富有创造力和创新力的一面。
刚刚走进街区，就能看见由3120个油桶和植入其中的LED组成的“福犬”，作为狗年春节的象征，它是整个街区的“平安神兽”，吸引了不少游客纷纷拍照留念。而在街区广场的北面，是一座用LED灯珠制作的长达50米的“光影瀑布”，动态的水流和星空在这里交相辉映，如梦似幻。
“听朋友推荐来了高新，感觉不虚此行，这儿真是整个大西安最美最潮的地方。”西安市民张女士说，街区里光与影相互交错，让人仿佛置身未来时空。
而这场光与影的盛宴将在今年正月十五晚上达到高潮。届时，500架亿航无人机将空降西安进行编队表演，借助AI算法实现密集编队下无人机变化出不同图案、文字，点亮西安创业咖啡街区的夜空。
潮西安朝这儿玩：你的心跳会“发光”
光与影的盛宴带来的不仅仅是视觉的享受，各种高科技娱乐项目也在等你探索。在广场的正中心，一个名为“和谐的心跳”的桃心形装置，能够同时感知12人的呼吸和心跳。如果将手放上去，它就能感知你的心率和呼吸，从而发光。而不同人心率速度的不同则会被展现为心形上不同的颜色，如果所有人的达到心率一致，则会变为一颗红色的心。
奇妙的还有名为“光之竞赛”的单车游戏。由拱门连接近千盏LED灯，当有人踩单车时，这些灯就会被最先进的计算机系统触发，通过这个人的力量与频率将光线推向对方，试图超越对方。最终胜利者将会被炫目的灯光瀑布所淹没。
陪伴80、90后度过童年的红白机游戏也再现西安创业咖啡街区，楼体投影作为屏幕呈现3D化游戏场景。吃豆人、坦克大战、炸弹人等游戏让你重温童年经典。而大红灯笼和红包会飞行在街区的各个角落，以现场提供的彩球去击打屏幕中移动的物体，就会赢取相应的分数，说不定还能带个红包回家。
潮西安朝这儿吃：“网红”餐厅喊你出门吃饭
吃吃喝喝，快快乐乐。好看好玩的创业咖啡街区还准备了潮流美食等着你！
据了解，正月十五元宵节当天，80米街区潮流商户长桌宴将开席，当元宵节的传统遇见城市潮流美食，将成为一场“五光十色”的饕餮盛宴。新奇有趣的“网红”餐厅喊你出门吃饭，新鲜有料的神秘表演将穿梭其中娱乐助兴，只等你来！
用LED灯珠制作的长达50米的“光影瀑布”，如梦似幻。
编辑： 秦怡
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