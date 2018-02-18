女子疏忽3万元现金落地铁站 工作人员"完璧归赵"

女子疏忽三万元现金落地铁，工作人员"完璧归赵"。
女子疏忽三万元现金落地铁，工作人员"完璧归赵"。
西部网讯（陕西广播电视台《第一新闻》） 这大过年的，收红包固然是很高兴，可丢红包可就让人有点难受了。昨天（2月17日）晚上九点多，一年轻女乘客就在通化门地铁站遗失了自己装有现金和红包的钱包。
西安地铁通化门地铁站值班站长冯潇：“昨天晚上九点左右，我们车站人员在巡查车辆的时候拾到了一个钱包，里面有大量的现金红包。”
发现钱包后，工作人员立刻将其交到了车辆控制室，考虑现金数目较大，地铁工作人员迅速尝试联系失主。
西安地铁通化门地铁站值班站长冯潇：“大过年的，大家都是收红包，结果她丢了红包，肯定心里特别着急。所以我们工作人员第一时间，通过里面的一些订单，联系到了这个失主。”
随后，记者联系上了失主。
记者：“怎么会带这么多现金红包？”
失主：“那是因为今天比较乱，又是发红包什么的。走的时候，我爸妈给的都是现金，就直接放进去了。”
经过多番确认后，这名年轻女子终于领回了自己的钱包，近三万元现金也是完璧归赵，幸好只是虚惊一场，吃一堑可要长一智啊。
西安地铁通化门地铁站值班站长冯潇：“在乘坐地铁的时候，大家一定要保管好自己随身携带的物品。如果需要帮助的话，请及时联系我们工作人员或地铁公安。”
编辑： 王瑜
娱乐《捉妖记2》在早前预售时已突破2亿元票房，成绩非常亮眼，上映首日票房爆发力惊人。紧随其后的《唐人街探案2》，其单日票房也突破3亿元大关。02-18
娱乐这档节目的猜评团也阵容强大，由歌手张宇、音乐制作人黄国伦、段子手刘维、选秀新星魏巡、鬼马主持人马松、人气主播冯提莫组成。02-18
娱乐演员阵容上，邀请美国、英国、法国、意大利等国家的表演艺术家加盟，堪称今年央视春晚一大亮点。02-18
娱乐2018大年初一上映的电影《捉妖记2》票房用时没到三天已突破10亿02-18
娱乐女星林志玲因重感冒影响免疫系统，取消公开行程在家休养中，年初一晒出围炉照，脸色红润，再穿上红衣显得气色更好。02-18
娱乐小贝在社交网站贴了一张他写春联的照片，其中一张春联写上“小七”，身后则有两张写上“福”字的春联。02-18
娱乐
新春佳节，不少市民选择在节日期间陪亲戚、朋友一起走出家门感受地道年味儿。西安世博园作为西安城市名片之一，自然成为市民的不二选择。02-17
娱乐大年初二（2月17日）晚19:30，备受瞩目的2018丝路春晚将在陕西、甘肃、宁夏、青海、福建、广西、新疆等卫视频道正式华美亮相。02-17
娱乐近日，李小冉在微博晒出多张合照。” 李小冉曾在多部影视剧中以短发造型出镜，每次都会带来不同的惊喜。02-15
娱乐“安徽卫视播《神雕侠侣》最好看的剧集部分，湖南卫视《还珠格格》也剧情越来越精彩了，纠结……”这种“神对话”出现在朋友圈，足见重播经典的魅力。02-15
娱乐本届春晚将开启“跨界”模式，情景互动嘉宾《欢乐饭米粒儿》一家和潘长江、巩汉林、冯晓泉家庭，既当嘉宾又演节目。02-15
娱乐网友纷纷留言：“想起风中奇缘的时候了法拉小姐姐演的秦湘超级棒，小姐姐和诗诗一直都这么好，还是蛮感动的”，“两个小姐姐又见面啦，友谊长久”02-13