女子疏忽3万元现金落地铁站 工作人员"完璧归赵"

女子疏忽三万元现金落地铁，工作人员"完璧归赵"。

女子疏忽三万元现金落地铁，工作人员"完璧归赵"。

西部网讯（陕西广播电视台《第一新闻》） 这大过年的，收红包固然是很高兴，可丢红包可就让人有点难受了。昨天（2月17日）晚上九点多，一年轻女乘客就在通化门地铁站遗失了自己装有现金和红包的钱包。

西安地铁通化门地铁站值班站长冯潇：“昨天晚上九点左右，我们车站人员在巡查车辆的时候拾到了一个钱包，里面有大量的现金红包。”

发现钱包后，工作人员立刻将其交到了车辆控制室，考虑现金数目较大，地铁工作人员迅速尝试联系失主。

西安地铁通化门地铁站值班站长冯潇：“大过年的，大家都是收红包，结果她丢了红包，肯定心里特别着急。所以我们工作人员第一时间，通过里面的一些订单，联系到了这个失主。”

随后，记者联系上了失主。

记者：“怎么会带这么多现金红包？”

失主：“那是因为今天比较乱，又是发红包什么的。走的时候，我爸妈给的都是现金，就直接放进去了。”

经过多番确认后，这名年轻女子终于领回了自己的钱包，近三万元现金也是完璧归赵，幸好只是虚惊一场，吃一堑可要长一智啊。

西安地铁通化门地铁站值班站长冯潇：“在乘坐地铁的时候，大家一定要保管好自己随身携带的物品。如果需要帮助的话，请及时联系我们工作人员或地铁公安。”

编辑： 王瑜