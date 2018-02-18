陕西历史博物馆春节假期火爆，早八点半开始发票。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 景诗贻 任建明 《都市热线》记者 惠鹏） 今天（2月18日）是大年初三，出门的人逐渐增多。陕西省历史博物馆这两天可谓是相当火爆，前来参观的人非常多。

今天上午，记者在陕西省历史博物馆了解到，基本展馆由于提升改造，过年期间是闭馆状态。但是，周秦、汉唐文物精品展，何家村出土文物精品展等四个展馆对外开放。

同时，记者了解到，为了让大家都能够有一个更好的参观体验，陕西省历史博物馆每天都会控制入馆的人流量，最近这两天的人流量都在九千人左右。

截止到记者发稿时，今天的入馆门票已经全部发售完毕，如果想要参观的小伙伴，就得等到明天早上八点半开始排队领票啦。

编辑： 王瑜