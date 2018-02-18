陕西历史博物馆春节假期火爆，早八点半开始发票。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 景诗贻 任建明 《都市热线》记者 惠鹏） 今天（2月18日）是大年初三，出门的人逐渐增多。陕西省历史博物馆这两天可谓是相当火爆，前来参观的人非常多。
今天上午，记者在陕西省历史博物馆了解到，基本展馆由于提升改造，过年期间是闭馆状态。但是，周秦、汉唐文物精品展，何家村出土文物精品展等四个展馆对外开放。
同时，记者了解到，为了让大家都能够有一个更好的参观体验，陕西省历史博物馆每天都会控制入馆的人流量，最近这两天的人流量都在九千人左右。
截止到记者发稿时，今天的入馆门票已经全部发售完毕，如果想要参观的小伙伴，就得等到明天早上八点半开始排队领票啦。
编辑： 王瑜
娱乐《捉妖记2》在早前预售时已突破2亿元票房，成绩非常亮眼，上映首日票房爆发力惊人。紧随其后的《唐人街探案2》，其单日票房也突破3亿元大关。02-18
娱乐这档节目的猜评团也阵容强大，由歌手张宇、音乐制作人黄国伦、段子手刘维、选秀新星魏巡、鬼马主持人马松、人气主播冯提莫组成。02-18
娱乐演员阵容上，邀请美国、英国、法国、意大利等国家的表演艺术家加盟，堪称今年央视春晚一大亮点。02-18
娱乐2018大年初一上映的电影《捉妖记2》票房用时没到三天已突破10亿02-18
娱乐女星林志玲因重感冒影响免疫系统，取消公开行程在家休养中，年初一晒出围炉照，脸色红润，再穿上红衣显得气色更好。02-18
娱乐小贝在社交网站贴了一张他写春联的照片，其中一张春联写上“小七”，身后则有两张写上“福”字的春联。02-18
娱乐
新春佳节，不少市民选择在节日期间陪亲戚、朋友一起走出家门感受地道年味儿。西安世博园作为西安城市名片之一，自然成为市民的不二选择。02-17
娱乐大年初二（2月17日）晚19:30，备受瞩目的2018丝路春晚将在陕西、甘肃、宁夏、青海、福建、广西、新疆等卫视频道正式华美亮相。02-17
娱乐近日，李小冉在微博晒出多张合照。” 李小冉曾在多部影视剧中以短发造型出镜，每次都会带来不同的惊喜。02-15
娱乐“安徽卫视播《神雕侠侣》最好看的剧集部分，湖南卫视《还珠格格》也剧情越来越精彩了，纠结……”这种“神对话”出现在朋友圈，足见重播经典的魅力。02-15
娱乐本届春晚将开启“跨界”模式，情景互动嘉宾《欢乐饭米粒儿》一家和潘长江、巩汉林、冯晓泉家庭，既当嘉宾又演节目。02-15
娱乐网友纷纷留言：“想起风中奇缘的时候了法拉小姐姐演的秦湘超级棒，小姐姐和诗诗一直都这么好，还是蛮感动的”，“两个小姐姐又见面啦，友谊长久”02-13