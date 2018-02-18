年夜饭也"点个外卖" 西安除夕夜外卖订单量全国第一

西部网讯（记者 彭芬） 在辞旧迎新的除夕夜，一桌家人团聚、美味丰盛的年夜饭必不可少。 随着近年来中国外卖O2O行业迅猛发展和消费者观念的转变，越来越多的人乐于在外卖平台上选择高端餐饮商家，连一年中最重要的年夜饭也青睐“点个外卖”。
西安外卖年夜饭订单量居全国第一
记者了解到，今年春节期间部分互联网外卖平台正常运营，不少商家还推出了年夜饭预订等新年活动。 据美团平台外卖数据显示，在外卖年夜饭订单量前三的城市分别是西安、北京、昆明；快餐、地方菜、火锅是年夜饭最受欢迎的品类。
今年春节外卖消费市场品质显著提升，高端商家的年夜饭套餐倍受欢迎。在除夕当天，美团平台外卖TOP10的订单中，均价2000元以上的年夜饭套餐受到消费者的青睐；最土豪的消费者一次性买走了67瓶芝华士，可谓“壕”情畅饮过新年。
1元套餐向外卖骑手致敬
在除夕当天，还出现了令人感动的暖心一幕：江苏一家外卖商家向春节期间依然坚守在工作岗位的外卖骑手推出了超低价格的1元炸酱面套餐，用以表达对骑手的关爱和感谢。
据统计，除夕当天售出的炸酱面套餐超过了130份，传递了温暖和正能量。
编辑： 王瑜
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