西部网讯 连日来，西成高铁客流持续火爆，西成高铁的上座率均在90%以上。春运期间，从早上7点05至晚上20：35，开行了74趟西安与成都之间的往返高铁列车，平均10.9分钟一趟，达到了公交化开行。

2月18日，大年初三，今天的短途客流及高铁客流出现上升趋势，去往成都、重庆、兰州等方向的旅游客流较为集中，预计今日陕西铁路发送旅客30万人。从大年初五开始，返程客流将“井喷”式上涨，预计大年初五、初六，陕西铁路将发送旅客35万人以上。

从大年初三至初七，除了2月18日（初三）G89还有少量一等座车票外，2月19—22日，西成高铁所有车票已全部售罄。西安至北京、上海、广州、天津方向的高铁车票除2月19日还有少量商务座及一等座外，2月20—21日高铁车票全部售罄。

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春运资讯·2月18日│19至22日西成高铁票已全售罄

编辑： 王瑜