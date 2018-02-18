“跑旱船”是陕北秧歌里的组成部分，老少艄公载着俊格盈盈姑娘，为老少爷们逗个乐子。

西部网榆林讯（记者 李明）爆竹声声辞旧岁，锣鼓阵阵迎新春。大年初二（2月17日），米脂秧歌队在榆林市区进行了调演，300多人组成的秧歌队为当地群众和游客献上了新春“文化大餐”。从即日起，榆林城区每天将进行各县区秧歌队的展演。

下午1点，米脂秧歌队在位于榆林城区滨河公园的榆阳小街内进行小范围展演和节目录制，随后在榆林古城步行街进行巡演，吸引了不少群众“围观”。

米脂秧歌队的表演中，除了常见的伞头和拉花，还有诙谐幽默的“抬花轿”和“跑旱船”，媒婆以及艄公的扮演者，通过夸张的表情和大幅度扭动的肢体动作，逗得观众哈哈一乐。

陕北大秧歌作为一种地方性舞蹈表演形式，经过多年的发展，在榆林各县市区呈现出差异化发展趋势，亮点纷呈，各具特色。

米脂秧歌偏柔化，多用伞头和拉花，横山秧歌展现的则是“力量美”，密锣紧鼓之下“花鼓子”跳得慷锵有力，毗邻的绥德秧歌注重的是“个体化”，锣鼓大擦之下，男女二人踢场子，踩着鼓点靠着肢体动作“花式闹秧歌”，定边的“跑驴”也是独有风味。

记者从榆林市旅发委了解到，从正月初二起，每天13点至14点，在榆阳小街进行各县区秧歌及文艺节目演出，明天（正月初三）上演的将是横山老腰鼓。