27岁女医生的春节：守护病人却未能陪伴家人

当大家都还沉浸春节喜庆热闹的团圆氛围中时，西安交大一附院重症医学科内，小曾早已开始了一天的忙碌。
西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 曹博祺）当大家都还沉浸春节喜庆热闹的团圆氛围中时，西安交大一附院重症医学科内，小曾早已开始了一天的忙碌，今年的春节假期，对她而言很不一样。
小曾：“我叫曾芹芹，今年27岁，家是湖南的，今年是第一年在重症医学科工作。”
观察仪器，检查病人，查阅病历，工作后第一个不能回家的春节，小曾一丝不苟地重复着这样的工作。
小曾：“在我们科的病人都是比较重的病人，每个病人可能随时都会比较危急。”
小曾：“工作了半年多，已经经历过、见证过许多生死离别。”
正因如此，小曾觉得她更应该用自己的学识，尽心尽力把这些病人照顾好。
小曾：“虽然过年不能回家，但是把病房里的每一个病人，当做自己的亲人来照顾。”
小曾说，当初选择医生这个行业，就是因为自己的家人，而如今不能陪在家人身边，她还是会有一些遗憾。
小曾：“小时候因为妈妈身体不太好，从小就立志要学医，选择了这个职业也从来没有后悔过，但是陪伴爸妈的时间很少。”
对小曾而言，今后的春节，回家过年似乎是一种奢望，不能陪伴在父亲身边，让她也有一丝丝的愧疚。
小曾：“希望爸爸妈妈身体健康，开开心心。女儿在这边过的挺好的，请你们放心！”
用心守护病人，却未能陪伴家人，向每一个坚守在工作岗位的医务工作者，致敬！
编辑： 钟莹
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