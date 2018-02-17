西成高铁客流火爆 西安去往这些方向高铁票紧张

走亲访友的旅客开始增多，陕西铁路客流大幅回升。
西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 姜林）今天是2月17日，大年初二，走亲访友的旅客开始增多，陕西铁路客流大幅回升。首次服务春运的西成高铁客流火爆，成为旅客春节假日出行热门线。
据记者了解，昨天中国铁路西安局集团有限公司共发送旅客14.2万人次，今天预计全局共发送旅客25万人次，较昨日增长76%，客流回升明显。其中西成高铁客流火爆，成为旅客假日出行热门线路。今天全局共加开旅客列车16列，为旅客假日出行做好运力保障。
俗话说，年初二、回娘家。今天过年出门走亲访友的旅客开始增多，陕西铁路客流主要以短途探亲及旅游流为主。今日西安北站全站预计发送旅客11万人次，较去年同期增长115.7%。其中西成高铁客流火爆，占当日旅客发送量的40%，成为旅客假日出行的热门线路。
今日西安局集团公司共加开旅客列车16列，其中动车组列车10列，主要集中在北京、成都、汉中、宁强方向；普速旅客列车6列，主要集中在贵阳、宝鸡、神木方向。
今年春节，古城西安推出“西安年•最中国”新春系列活动，邀请全国各地人民到西安来过最中国年。西安局集团公司联合西安市旅游局推出优惠活动，到2018年3月底前，乘坐西成高铁的游客凭本人车票便可享受大唐芙蓉园、曲江寒窑遗址公园、西安城墙、广仁寺、半坡博物馆等26家景区门票半价优惠活动。同时针对西成高铁客流火爆的实际，今天专门加开了西安北至成都东动车组列车，方便旅客假日出行。
从客票预售情况来看，未来两天，高铁方面西安北去往广深、上海、北京 、成都方向车票较为紧张，去往兰州、太原等方向还有余票；普速方面西安去往北京、上海、广州、深圳、烟台方向车票基本售罄，去往贵阳、南昌、太原等方向还有余票。
编辑： 钟莹
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