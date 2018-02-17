西安各汽车客运站客流量开始回升 初四迎返程高峰

汽车客运站的客流量开始回升。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 佘燕峰 解志昌 李小龙）春节假期里，西安市各个汽车客运站在大年三十那一天都迎来了今年春运开始后的客运高峰，昨天（2月16日）的客流量趋于缓和，而今天，汽车客运站的客流量开始有所回升。

记者来到了西安城西客运站，跟昨天相比，今天这里的客流量增加了不少。到处都是大包小包，人头攒动，要么回家，要么回娘家。

城西客运站站长马龙：“预计今天的客流量在15000左右，主要是前往乾县、扶风、兴平的人最多。根据我们以往的经验，返程客流会在初四开始，我们运力充足，已经做好了准备。”

城西客运站内购票处排起了长长的队伍，通过安检后，在乘车区，扶风、乾县等几个主要方向的指示牌下也排起了长长的客流，乘客们有的大包小包，有的却也非常的简单，而大家都有一个共识，想尽快上车尽快赶到亲人身边。

旅客：“我家在西安，这次是回娘家。”

旅客：“丈人家在乾县，陪媳妇回娘家。带了一些拜年的礼品，有她姨的，她姑的。”

旅客：“我们过年的时候已经回去过了，这两天来上班，现在回去拜年。”

随后，记者又来到了西安市汽车站，站内的乘客并不是特别的多，很多人购票完成之后，在站内的休息区候车，同样，很多旅客也都是提着大包小包。

旅客：“媳妇是甘肃人，今天赶着回娘家，去拜年。”

旅客：“我们去外婆家，去甘肃。”

旅客：“带了好多东西，就是要回去走亲戚的礼品。”

记者从西安市汽车站了解到，昨天的客流量是三千多人，今天初二有所增加，截止到中午12点已经接近四千人了，估计今天的客流量能够达到五千多人。主要是省内商洛方向、宝鸡方向、铜川方向人比较多，跨省的线路是甘肃方向人非常多。

另一路记者也是来到了城南客运站了解客运情况，工作人员介绍说，相比以往，现在开始营运的班线，只有平常的一般左右，受到过年放假的影响，大年初一初二客流较少，不过，从明天开始，就恢复正常了。

城南客运站工作人员：“我们从初三开始全部的车就都开始了。”

在城南客运站记者了解到，今年的春运客流相比往年有明显的减少，日均客流在一万左右，比起以往排队等车的情况，今年已经几乎不会出现了。

城南客运站工作人员：“受到高铁开通的影响，四川和汉中方向的乘客比较少了。”

按照往年的经验，从初四开始，返程高峰就将来临，西安城南客运站也准备了多辆应急客车，确保返程客流高峰运力充足，乘客可以登录各大客运站官网以及微信公众号，及时了解出行信息。在这给大家提个醒，购票上车都需要出示本人身份证，而易燃易爆等等违禁品严禁带入车站。

编辑： 钟莹