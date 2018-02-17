陕西文物旅游直通车开通 这些景区都可以到达

陕西文物旅游直通车开通
西部网讯（陕西广播电视台《陕西都市快报》记者 李玄）春节期间，不少市民游客选择出门逛逛。为了更好地接待游客，西安国旅联合陕西历史博物馆、西安碑林博物馆等多家景区，开通了陕西文物旅游直通车，这让游客们可以在几个景点之间实现零距离的换乘直达。
据记者了解到，陕西文物旅游直通车目前开设了3个站点，分别是陕西历史博物馆，西安碑林博物馆和西安钟鼓楼广场，只要购买相应景区的门票或旅游产品，就可以免费乘车直达景区。发车时间每半个小时一趟，每辆车可以坐20人。
为了方便更多的游客，陕西文物旅游直通车准备在今年内新开多条线路，将更多的旅游资源整合起来。同时，在旅游高峰期也能够让游客在有限的时间里，游览更多的景区。
编辑： 钟莹
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