游客激增兵马俑收费站管制 交警：可走这些路线

高速路上已经是车水马龙。
大年初二游客激增，兵马俑收费站管制。
西部网讯（陕西广播电视台《陕西都市快报》记者 张刚）今天（2月17日）才是大年初二，可是大家出行的兴致却很高，这不，免费通行的高速路上已经是车水马龙。
司机：“我们去成都玩。”
司机：“我是去咸阳拜年，感觉今天车挺多的。”
早上的九点钟，进入西安绕城高速长安路收费站的车辆已经逐渐增多，收费站工作人员介绍，大年三十一个小时的车流量还不及今早一个小时车流量的三分之一。
长安路收费站征费三班马班长：“八点钟开始到现在，车流量基本能达到300-400辆，这些数字说明大年初二走亲访友的人都已经陆陆续续上来了。”
进入绕城高速后往曲江方向，由于车流量太大，时速只能控制在二三十千米，一些急性子车主干脆把车开进了应急车道。一路向东，时速最快只能达到七十到八十，而距临潼渭南的岔路口，还有两三千米的时候，高速路出现了排队缓行的状况。
西安高速交警刘骞：“绕城入西临匝道口在这个分流管控点分流管控，避免主线车辆积压过多，发生次生交通事故。”
记者进入兵马俑专线的匝道口后，又出现了车辆积压的情形，到兵马俑收费站才发现，原来收费站已经临时封闭。
西安高速交警：“兵马俑专线饱和，请掉头。”
西临路政中队长张鑫：“主要是根据实际情况，如果出口处拥堵三千米以上，我们就会在收费站内广场临时分流，让车辆从邻近收费站分流下道。”
而记者发现，兵马俑收费站的临时封闭时间很短，很快又会继续放行了。
交警：“早上八点半，兵马俑专线开始拥堵，拥堵了5千米，到九点拥堵了7千米，我们和路政人员对收费站进行管制。”
交警也提醒游客，节假日兵马俑景区游客爆满，司机驾车前往不仅可以走兵马俑专线，还可以从临潼新丰收费站绕行，另外莫要逆行随意掉头，否则道路只会更加拥堵。
编辑： 钟莹
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