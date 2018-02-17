奔驰车前挡风玻璃半夜被陌生人砸 车主已报警

陌生男子半夜用灭火器砸车。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 田啸天）昨天（2月16日）晚上，康先生将自己的奔驰车停在了西安咸宁路一茶秀门口，却被一名男子拿灭火器给砸了。

今天（2月17日）上午，记者见到了康先生。记者了解到，这辆车是康先生去年6月份买的，挂的是新疆牌照。这过年了开回西安，没成想却出了这事。

通过店里的监控视频，记者发现，砸车时间是昨晚8点40分左右，男子看上去喝了酒，直接从店里拿出灭火器将车前挡风玻璃砸了。

今早康先生花了6200元将破碎的前挡风玻璃换掉，目前已经向辖区派出所报警。

编辑： 钟莹