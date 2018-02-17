安全感“爆棚” 西安公安启用警用无人机空中巡逻

西安市公安局莲湖分局使用警用无人机空中巡逻。
西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 胡浩 赵越）今天（2月17日）是大年初二，大家伙也开始走亲访友，出门转转走走。为了保障钟鼓楼及周边市民和游客的出行安全，西安市公安局莲湖分局不仅启动了多警种联动机制，还使用警用无人机进行空中巡逻。
上午十一点多，记者来到了西安市公安局莲湖分局巡特警大队驻钟鼓楼广场的执勤点，今年钟楼附近的新变化，让执勤的民警们感受到了浓浓的年味儿。
西安市公安局莲湖分局巡特警大队民警马彦峰：“往年大年三十，初一都没什么人。今年从早上10点开始人流量就开始增长，下午5点以后就达到了高峰。”
为了让大家都能尽情享受吃喝玩乐，过个好年，莲湖分局按照节日期间的安保要求也是启动了多警种联动机制。除了点位执勤，街面巡控，今年还有空中巡逻小帮手。
西安市公安局莲湖分局巡特警大队无人机中队民警王敬丹：“大的无人机可以承担运输任务，在紧急情况下运输药品等。小的无人机主要从空中俯拍，包括人流、车流及路面情况，并随时将画面传回分局、市局的指挥中心。”
记者也从莲湖分局民警那了解到，每天会有两架飞机进行空中巡逻，配备警力4到6个人，飞行时长约120分钟。主要是在钟鼓楼广场、大唐西市、城西客运站等人口密集和人流量较大的区域进行空中巡查。
通过小小无人机的探头，民警不仅能及时掌握辖区内的路面情况，一旦发现突发问题，指挥中心也可以第一时间合理调度，提高出警效率。这样高科技的安保措施是不是让春节出行的你更有安全感了呢？
编辑： 钟莹
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