过节吃太撑了怎么办？ 医生：这些穴位能助消化

西部网讯（陕西广播电视台《陕西都市快报》记者 袁野）春节一到，逛吃逛吃模式开启，难免吃太多，那你知道哪些穴位能助消化吗？

辛苦一年回到家，爸妈总是觉得，平时孩子没吃好，过年一定要好好补营养，每天满桌丰盛饭菜，尤其是在陕西，一到春节，大家的嘴巴似乎一刻都不闲着。所以，春节最大的困扰似乎不是七大姑和八大姨的盘问，而是不自觉地又吃撑了，到底怎么办？

西安市中医医院针推科主任医师安军明：“吃饭吃得太多，喝酒太多，损伤到脾胃，会出现一些腹胀、消化不良甚至恶心呕吐、腹泻的现象，我这里给大家介绍几个简单的穴位。”

足三里穴

西安市中医医院针推科主任医师安军明：“足三里穴是足阳阴胃经的合穴，它在外膝眼下三寸，胫骨外侧约一横指处。有一句俗话是，要得身体安，三里常不干，用自己拇指或者食指的指腹，点按足三里穴，按揉三到五分钟，以这个穴位有酸、麻、胀感为宜，双侧同时进行顺时针按压，有健脾开胃、止泻止吐的作用，这个穴位是保健的重要穴位。”

内庭穴

西安市中医医院针推科主任医师 安军明：“第二个穴位我给大家介绍一下，在足第二趾的趾甲旁开，两趾之间，趾蹼缘接近的地方，有一个胃经的荥穴叫内庭穴，我们用自己的指甲角，按揉内庭穴，能起到和胃、宽中、理气，帮助消化的作用。”

天枢穴

西安市中医医院针推科主任医师 安军明：“我们经常吃饱了之后，感觉腹胀的时候有一个习惯性动作，就是揉肚子。其实腹部有我们身体很多重要的穴位，今天就给大家介绍一个帮助消化最重要的穴位，叫天枢穴。天枢穴在肚脐眼旁开两寸，左右对称，经常按压这个穴位，可以治疗腹胀、胃痛和消化不良。”

大家都记准了吗？帮助消化就找它们仨，不过还是提醒大家少吃多运动，不光吃多了胃难受，关键还得变胖啊！

编辑： 钟莹