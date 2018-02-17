春节期间户籍及身份证业务可正常办理 咨询电话戳这里

西安市公安局所辖19个分县局在春节假期期间开通了便民服务窗口，正常受理群众的全部户籍及身份证业务。

西部网讯（陕西广播电视台《陕西都市快报》记者 赵越 胡浩）今天（2月17日）是大年初二，西安市公安局所辖19个分县局在春节假期期间开通了便民服务窗口，正常受理群众的全部户籍及身份证业务。

据统计，15日当天，西安市公安局所辖19个分县局的户政便民窗口，共办理落户122件，办理身份证172个，临时身份证48个，发放身份证28个，接受电话及现场咨询近300次。

今天上午，记者来到了西安公安莲湖分局的户政大厅，不断有市民前来办理业务。记者了解到，从大年三十到今天中午十一点，莲湖分局的户政大厅总接待业务量达到了65笔，其中10笔是落户，40笔是身份证业务，还有一些咨询电话。记者了解到，这个数量是因为户籍新政的实施较往年增长了不少，目前为止，今年接待业务量比往年增长了一倍多。而且由于户籍新政的实施，办理学历落户、买房落户的人数比较多。

记者在西安公安莲湖分局的户政大厅了解到，虽然服务时间是每天9点至下午17点，但是民警在早上8点半就已经开始准备，下午会将所有市民的业务办理完毕才下班。而记者也看到，今天早上8点40分，就已经有市民前来办理业务。

记者了解到，春节期间，西安市19个公安分县局户籍业务的具体办理流程不变。

服务时间：

2018年2月15日（大年三十）-21日（初六） 每天9时至17时

服务内容：

工作日受理的全部户籍及身份证业务

咨询电话：12345

投诉电话：029-86751900

便民服务窗口：

新城分局户政大厅 029-86752433 后宰门51号

碑林分局户政大厅 029-86752079 东大街243号

莲湖分局户政大厅 029-86752868 西大街163号

灞桥分局户政大厅 029-86758103 纺织城纺一路23号

未央分局户政大厅 029-86757844 未央区方新村政法巷21号

雁塔分局户政大厅 029-86772126 翠华北路333号

阎良分局户政大厅 029-86759615 阎良区延安街9号（区政府对面）

临潼分局户政大厅 029-86758559 南北大街59号

长安分局户政大厅 029-86750725 长安韦曲新华街东段

高新分局户政大厅 029-86753982 高新一路8号

经开分局户政大厅 029-86757233 文景路与凤城十一路十字西南角

站前分局 西广场派出所户籍室 029-86753550 尚德路236号

高陵分局户政大厅 029-86759785 高陵区草市街53号

周至县局户政大厅 029-87156123 上林小镇什字东南角

鄠邑分局 城关派出所户籍室 029-84823677 鄠邑区东街110号

蓝田县局户政大厅 029-86758839 蓝田县蓝关街办孝泉路8号

洪庆分局 长坪路派出所户籍室 029-83601234 向阳北路601号

航天分局户政大厅 029-86754515 秦宇派出所

浐灞分局户政大厅 029-83622062 浐河西路中段

记者提醒大家，需要办理户籍业务的小伙伴可就近前往各个分局户籍大厅办理。每日下午三点到五点属于办理业务的高峰期，大家可错开高峰进行办理。

编辑： 钟莹