老人家里多次被扔屎尿堵锁芯 到底是谁干的？

一名陌生男子往王女士家门的锁芯灌注东西。

西部网讯（陕西广播电视台《陕西都市快报》记者 朱经纬）今天（2月17日），很多人都走出了家门，要是游景区，要么串亲戚，可在西安东郊的一家人，哪都不去，紧盯着家门口，等一个人出现。

王女士：“90多岁的老头老太太能有什么怨，今天泼屎泼尿，明天泼屎泼尿的，连续几次我们实在是没有办法了。”

今天上午，记者来到了事发的西安市仁厚庄园3号楼，一走近王女士家的楼道，很明显有一股臭味。说起爷爷奶奶家里遭遇的这一幕，王女士就忍不住抽泣，而像这样的行为，早在去年八月份就已经开始了。

王女士：“当时老头老太太把门开着，就把屎尿扔到屋子里头。他们都九十多岁了，肯定就追不上了，出去人都不见了。”

王女士说，平时这里只有爷爷和奶奶居住，他们偶尔才回来，老人平时也没有和邻里有过争吵，最开始他们以为是偶然的恶作剧，但随着时间推移，王女士一家觉得事情不太对劲。

王女士：“后来就开始堵锁子，今天堵一次，明天堵一次。我们到目前为止都换了六次锁芯了，二月份我们连着换了两次锁芯了。”

无奈的王女士一家，只能是在上个月底在家门口装上了实时监控，看看究竟是谁一而再再而三的这样做，果然就在前两天，一个身影出现了。

王女士的家人：“2月12号那天，两个老人出去都没发现问题，出去买完东西就开不开门了。13号早上，我们一看监控，男的手里提着桶，拿着针管在哪儿灌胶水，然后罐完把屎尿一泼，我们就打110。”

记者从监控中看到，一名男子确实连续两天都出现在王女士家门口，并且向锁芯灌注一些东西，而且时间都是在早上的六点多。经过家里人的辨认，没有一个人认识视频中的男子。本想着过年能够稳定一段时间，可今天早上家人一起床，就又发现门口被泼了屎尿。

王女士：“九十多岁的老爷子，晚上拿个小凳子坐在门口，在这儿等一晚上，一会开门看一下，一会看一下，九十多岁的人都快神经了。”

为什么能够一大清早出现在楼道？是小区内的人还是外面的人呢？记者跟随王女士的家里人一起来到了小区物业，工作人员表示，他们也很无奈。

仁厚庄园小区物业工作人员：“一开始泼这个东西。我们协调保洁去清理啥的，泼那东西我们物业一直在作为呢，但是咱也不认识那个人。”

目前，王女士一家已经向辖区的东关南街派出所报了案，希望警方能有一个调查结果。而说起这接连发生的泼粪灌胶，王女士对素未谋面的这位陌生人也有话要说。

王女士：“老头老太太和你有什么恩怨不能当面说清楚，要这样子一再的为难两个老人。”

编辑： 钟莹