汉城湖景区春节期间活动丰富 初一接待游客6万多人

灯会。
西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部记者 曹凯） 今年春节，西安汉城湖景区在继续推出春节庙会的基础上，增加了新春灯会，游客全天都能看到不同的美丽风景。
从封禅天下入口走进汉城湖景区，迎面就能看到一片红火，所有装饰都以喜庆的红色为主，路两边的摊位有各地风味小吃和面人、糖画等特色小商品；广场上的游乐区不但有孩子们喜欢的游乐设施，每天还定时安排了各种民俗表演。当然，湖边美丽的景色少不了要拍照留念，到处都能看到扶老携幼的身影和幸福快乐的笑容。
游客1： “我是哈尔滨的，上这来过年，古城著名的地方，到这来过年、来看看，高兴，有些历史都不太知道，待会看看。”
游客2： “挺好的，有年味。”
游客3： “听说有庙会，过来看一下，很好，很热闹，有锣鼓队，有卖小吃的，各种各样的，比较有节日气氛，非常好。”
汉城湖景区除了庙会热闹，春节期间还安排了突显汉文化的主题活动，让全国各地游客在游玩的同时也能感受到汉文化的魅力。
汉城湖有限公司办公室主任 杜冰清： “今年的汉城湖庙会已经是第三届了，我们还是将汉文化的一些礼仪文化活动和一些民俗活动相结合，用雅俗共赏的方式来弘扬咱们的传统文化，现在有初五的破五迎财祈福礼，有初十的学童启蒙开笔礼，此外还有一些迎宾礼，此外还有一些民俗活动，比如吼秦腔、耍社火、扭秧歌、舞龙、舞狮、歌舞联欢、民乐荟萃等等这些民俗活动。”
白天有各种庙会活动和汉文化展示，晚上的汉城湖景区更加美丽。今年春节，汉城湖景区把景区夜色装点的更绚烂，并在三个广场上都设有大型灯展，让游客在晚上看到一个不一样的汉城湖。
杜冰清： “我们今年的这个福狗闹新春花灯秀，主要是集中在封禅天下这个主入口、大风阁主入口还有榆园这三个地方，主要还是结合了狗年的生肖特色，设置了狗年大吉、狗年快乐、狗年吉祥等等八组大型主题花灯，大家可以到晚上，我们10点闭园之前都可以过来欣赏。”
汉城湖庙会从大年初一持续到正月十五，据了解，今年大年初一，汉城湖景区共接待游客6万多人。
编辑： 王瑜
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