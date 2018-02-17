陕西各景区车流较大 袁家村车流量多出平常30倍

交警在袁家村南出口十字路口执勤。

西部网讯 (陕西广播电视台广播新闻部记者 拓紫云) 今天（2月17日）是正月初二，陕西各地通往景区的高速公路车流量较大，交管部门提醒广大交通参与者，假日出行一定要遵守交规。

上午十一点，记者在礼泉县袁家村景区外必经的十字路口看到，由西安方向来的车辆从路口的两车道已经变成四车道，交警紧急在现场指挥，让车辆有序通过。现场执勤交警告诉记者，这个十字路口要同时容纳环山路、高速公路三个方向的车辆，车流量非常大。

礼泉县交警大队城区中队民警李雷：“从早上八点到现在，一万多辆。比平时周末多个30倍。大队所有的警力都调到这个地方来了。”

李雷告诉记者，袁家村从大年初一开始已经进入游客爆棚期，下午两点到四点是进村、出村的车流高峰期，提醒旅客要提前了解景区周边路况信息，合理安排出行计划。

李雷：“昨天是有史以来车辆量最多，八万到十万辆。下午到四点，从旅游路上来的车都是四排的上。提醒大家来以后，不要集中往前赶，自觉遵守交通规则，不要插队。”

记者从省公安交警总队了解到，今天连霍高速西临段往临潼方向车流量大，现兵马俑收费站已关闭，前往兵马俑的车辆已分流至临潼收费站与新丰收费站。同时，西安白鹿原影视城、白鹿仓、昆明池、延安壶口瀑布、礼泉袁家村等景区周边车流量大，停车位饱和。省公安厅交警总队提醒广大交通参与者，春节期间短途自驾游集中，出行前应提前了解景点周边交通情况和停车位情况，错峰出行。

陕西省公安厅交警总队法宣处宣传科科长王斌：“景区道路坡陡弯急、临水临崖、路窄难行，请小心谨慎驾驶，不要强行超车、强行会车。假日期间，交警部门仍将保持对酒后驾驶行为的‘零容忍’，请珍爱生命，远离酒驾。”

编辑： 王瑜