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西安景区周边道路压力剧增 部分路段管制

时间：2018-02-17 12:39:39  来源：西部网-陕西新闻网  作者：刘望

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西安景区周边道路压力剧增 部分路段管制

正月初一晚间曲江核心景区流量统计，游客已经超过20万人次，昨晚（2月16日）已经间断启动一级管控模式。

西安景区周边道路压力剧增，部分路段管制。

西安景区周边道路压力剧增，部分路段管制。

西部网讯（记者 刘望） 据交警部门统计，正月初一晚间，西安曲江核心景区游客已经超过20万人次，昨晚（2月16日）已经间断启动一级管控模式。

西安交警决定，封闭雁塔南路（雁南三路至雁南四路段）主道，改为临时停车场供游客车辆停放，此路段长约800米，预计可停放700余辆机动车。

目前辅道正常通行，若流量较大，交警将临时管制只允许公交车辆通行。提醒广大市民及游客朋友听从交警指挥，文明礼让，有序停车，来景区游玩尽可能选择公共交通。

今天（2月17日）12点西安高速路况：

绕城南、西、北段通行基本正常；

东段香王、纺织城立交车流量大车辆缓行通行，方家村立交进入西临主线车流量很大，车辆缓慢通行1公里；

西禹高速双向车流量大，高陵北立交口至阎良段车流量大，往渭南方向距渭河大桥1公里车流量大；

西临高速车流量大兵马俑专线已拥堵至兵马俑收费站，现持续分流到兵马俑的车辆分流至临潼收费站与新丰收费站。

西安高速往汉中方向车流加大，小车居多，往西安方向车流量正常，天气阴。

蓝商高速双向车流量大，以小车为主，山区段零星小雨；西商高速双向流量大，以小车为主，天气阴。

编辑： 王瑜

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