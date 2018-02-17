【新老陕·陕西情】王木火：美丽西安我的家

西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》 记者 姚婧 侯强）提起福建安溪的铁观音，想必很多人都品尝过。要说起遍布在西安大街小巷的福建茶叶店，大家也必定不会陌生。今天（2月16日），我们要给您介绍的这位新老陕，就是最早那批把安溪正宗铁观音带进西安的人。他21岁来西安淘金，16年时间，不仅闯出了一片天地，还成了一位爱吃油泼辣子的地道老陕。

这个一边谈生意，一边泡茶的年轻人叫王木火，因为命中五行缺木缺火，父母便给他取了这个特别的名字。别看他今年只有37岁，来西安打拼也有16个年头了。

福建客商王木火：“我是2002年来西安的，当时是对西安的古城墙有一种向往，觉得古都很有魅力。”

当时，国家西部大开发战略逐步推进，怀揣着梦想，王木火和不少福建老乡一样，在西安做起了茶叶生意。

福建客商王木火：“因为我们老家是铁观音的故乡安溪，所以直接就是把老家的铁观音带到陕西来，开了一家茶叶批发店。”

那时，西安南郊的电子商城步行街建成不久，商铺很是抢手。年轻的王木火在租房时就感受到了陕西人的质朴厚道。

福建客商王木火：“我们的房东梁超英，是一个老大姐，因为我租房子要给她身份证，她看到我21岁，她说在你这个年龄的很多人还都在学校，我们当时房租是2100，她很主动地说，你很不容易，我给你2000好了。”

一个月房租优惠100元，虽说钱数不多，但让王木火这个外乡人心里格外温暖。由此，他有了在西安发展的念头。

福建客商王木火：“接触了咱们陕西这边的很多人之后，我认为这边人还是比较朴实，乐于帮助人 ，这几点已经深深地吸引了我。”

靠着苦干实干，王木火的生意渐渐做大起来。他的茶叶店从西安开到了宝鸡，又从陕南开到了陕北。2013年，他被在西安做生意的同乡推举为福建安溪茶叶协会陕西分会的副会长。

福建客商王木火：“（2013年）组建茶叶协会的时候，（商户）已经达到四百多个，就光我们安溪。”

王木火说，陕西浓厚的文化底蕴和良好的教育氛围，是他们老家所不能比的。他在西安做生意一方面是为了生计，另一方面也是考虑到子女的求学和教育。前些年，随着两个儿子在西安出生，王木火在西安买了房落了户，成了名副其实的陕西人。

福建客商王木火：“陕西尤其西安对教育比较重视，资源也比较丰富，想让他们上一个比较好的学校，受到好的教育。”

2017年，西安再次为王木火带来了新的人生机遇，在朋友的引荐下，王木火认识了一位福建安溪籍的马来西亚华侨，对方在马来西亚开设了一家从事干细胞研究的大型医疗机构，王木火就这样转型进入了新的事业领域。

这家机构名叫马来西亚凯儿库集团，拥有东南亚地区最大的脐带血造血干细胞库，而西安，则是他们进入中国的第一站。身在西安经商的王木火意识到，这个领域发展潜力无限广阔。

福建客商王木火：“为了做成这件事，我查阅了相关的很多资料，然后又去拜访了这个行业的一些专家学者，又专门去马来西亚呆了半个多月。”

经过几个月的努力，王木火终于拿下了这个项目，让他没有想到的是，仅仅用了一个星期，新公司就办完了所有的手续。

福建客商王木火：“陕西的投资环境是越来越好，我觉得这才是西安能吸引外乡人来投资，并且能留住人的地方。”

春节前夕，马来西亚凯儿库集团派出专家团，来西安对王木火的分公司进行了审查，结果特别满意。

马来西亚明敦医疗有限公司董事长郑康勇：“这边的城市发展得非常快，很好，非常非常满意！”

郑康勇董事长说，他们之所以选择把子公司放在西安，看中的是西安这个城市。而选择王木火作为合伙人，看中的则是他个人的品质。

福建客商王木火：“现在西安不是在建设国际化大都市么，我相信以后我们的公司前景会越来越好。”

送走马来西亚专家团，已经临近春节，王木火又来到他和朋友合伙开办的海鲜广场，看看情况。2014年，王木火在天津办事时偶然发现了这种海鲜销售和加工相结合的模式。受此启发， 经过精心筹备，2015年11月，王木火和朋友在西安市东郊开办了一家海鲜广场，没想到，很快就得到了市场的认可。

福建客商王木火：“这个经常要检查，这个（水质）一定要标准。春节的横幅要多挂一点，让消费者感受到我们过年的这种气氛。”

叮嘱完商户，王木火这才想起，家里的春联还没顾上买，这个可是每年都不能少的。

贴完了春联，还有一张过年的贴纸，父子三人商量着贴在哪里合适。

这边忙着布置家里，厨房里，妻子早已为他和孩子们准备上了可口的饭菜。

王木火妻子柯美英：“老大喜欢吃面，老二就喜欢吃馍，你看我给他热的馍，一会儿给老大下些面，就完全像陕西人了，呵呵。”

大馒头、小米粥，再加几盘香喷喷的炒菜，完全是一桌陕西的家常饭。而王木火最喜欢的，就是一碗筋道的油泼辣子拌面。在他看来，忙活了一天，吃上一碗面，才是最实在的。

福建客商王木火：“祝我们新年越来越好，干杯！”

福建客商王木火：“我在西安工作生活已经十几年了，我的工作上的朋友，生活上的朋友都在西安，我发现我已经离不开西安了，西安已经成为我的第二故乡。”

编辑： 高政超