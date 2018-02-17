【远方的祝福】陕西皮影走进马耳他 掀起魅力中国风

陕西皮影走进遥远马耳他。
西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部 记者 曹媛媛）今天（2月17日）是大年初二，人们在春意融融中拜年走亲戚。而在遥远的欧洲，来自陕西的一支民俗文化交流队伍，正在地中海的马耳他开展为期一周的“欢乐春节”中国民俗文化表演系列活动。秦腔、皮影、农民画、泥塑等演出、展览，在当地掀起了魅力中国年的喜庆旋风。
马耳他素有“地中海心脏”之称，这里的春天比欧洲其他国家来得都早一些，二月中旬，马耳他首都瓦莱塔阳光和煦。
一块白布就是舞台，尺把长的小人偶是演员。灯光穿过皮影，人物、花草、楼宇在画布的另一端映现出栩栩如生的生活百态……在瓦莱塔街头的中国庙会上，皮影大师窦晓宇和同伴的表演刚一开始便引来人们的阵阵惊叹。
国家一级演员、陕西对外文化交流促进会木偶皮影演出团团长窦晓宇：“这次带了很多节目，你像《鹤与龟》《猪八戒背媳妇》《青春梦》《喜舞迎春》，这有的节目在全国是获了奖的，看我们皮影不需要有语言，全世界人都可以看懂。”
皮影戏是中国最古老的戏剧形式之一，起源于汉代，距今已有近2000年的历史。如今，它不仅被世界各国的博物馆争相收藏，还频频受邀在世界各地的舞台上亮相。这个被西方观众称为“东方魔术般的艺术”，已经成为国际舞台上的“名角儿”。
为了将这项非物质文化遗产传播得更远，窦晓宇他们已经走过了40多个国家，连续7年在海外过春节。今年到马耳他，窦晓宇一行经历了北京、土耳其两次转机，飞行了20多个小时。
国家一级演员、陕西对外文化交流促进会木偶皮影演出团团长窦晓宇：“我已经飞了61104公里，在飞机上呆了89个小时。”
“在国外演出，最头疼的就是怎么携带这些道具”，窦晓宇说，演出道具经常因为超重被国际航班罚钱，一次演出光运费就得3、4万，为缩减成本，演出道具已进行了多次精简改良。
国家一级演员、陕西对外文化交流促进会木偶皮影演出团团长窦晓宇：“（现在）18分钟就把舞台搭起来了，但是一拆包装，称重绝对不超过23公斤。”
马耳他居住着很多移民，在多元文化的社会背景下，“欢乐春节”系列活动为欧洲各年龄段群体提供了解、体验中国民俗文化的机会，窦晓宇、冯玫、李娜顾三名演员要在马耳他连演七天，但他们“累并快乐着”。
国家一级演员、陕西对外文化交流促进会木偶皮影演出团演员李娜：“在前期准备的时候，你就很兴奋，又有期待，落地之后有一种新鲜感，圆满地完成任务之后，又有一种幸福感，幸福感一直能持续到前前后后一两个月。”
国家一级演员、陕西对外文化交流促进会木偶皮影演出团演员冯玫：“实际上干我们这行职业的吧，能够出来过一个国际大家庭的新年，我们真得很开心，这就是小家和大家的一种关系，也没有想到一个小小的皮影会有这么大的魅力！”
窦晓宇、冯玫、李娜是同班同学，毕业后三人都做了专业的木偶皮影演员，一干就是37年。每次演出前，冯玫、李娜都会画上精致的妆容，即使在幕后操作，也要尊重观众，尊重艺术。
据了解，“欢乐春节”活动此次将在马耳他首都瓦莱塔举办展览、演出、庙会、电影展映、中文诗会等18场活动。全球化背景下，春节这种传统的文化载体，作为沟通人类情感的桥梁和纽带，正焕发出新的青春。
“大家好，我是窦晓宇，我是冯梅，我是李娜，我们现在遥远的马耳他给咱陕西的乡党们拜年啦，祝大家春节快乐！狗年吉祥。”
编辑： 高政超
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