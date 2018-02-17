巡线工人：用坚守点亮春节的每一盏灯

西部网讯（记者 刘望 通讯员 李晓娟）过年，对每个中国人来说意义都非常特殊。家的概念在这个日子里被重视被强调，于是就有了“回家”。回家的路有多远？也许跋山涉水，也许风雨兼程，又或者近在咫尺却隔着屏幕。

今年除夕是宁强汉源供电所苟小红在所里连续过的第6个跨年夜。他家与供电所仅13公里的距离。母亲、妻子和儿子在那头，他却在这头。因为对辖区内线路设备运行及负荷分布情况了如指掌，每年的春节保电重任都落在他身上。

今年，苟小红收到了一份让自己眼眶发热的礼物——学习美术专业的儿子为他画了一幅肖像，取名“平凡的岗位，不平凡的人——父亲”。“除夕夜，虽然我在这头，他们在那头。可有儿子的这幅画陪着我，我心里知道，我们在一起。”苟小红说。

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