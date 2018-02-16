【新老陕•陕西情】金承焕：我愿在中韩之间架桥梁

西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 赵明 董超）近日，随着西安获批国家中心城市，陕西的发展再一次聚集了大家的目光。事实上，从国家实施西部大开发到推进“一带一路”建设的深入推进，陕西在新的时代不断焕发着新的活力，西安的国际化程度越来越高，吸引着来自世界各地的人们在三秦大地这片热土上投资兴业，实现人生的梦想。为此，《今日点击》推出8集春节特别节目《新老陕·陕西情》，讲述异乡人在陕西生活工作的精彩故事。从他们的眼中，看看陕西这些年来的巨大发展成就。今天（2月15日），我们就来认识一位来自韩国的新老陕。
西安城隍庙 农历腊月二十八
城隍庙商户：“一个一块，一个一块。”
西安韩国人商会首席副会长金承焕：“哦，这个大的（多少钱）？”
城隍庙商户：“五十五。”
农历腊月二十八，还有两天就是中国的春节了。来自韩国的金承焕受中国朋友杨先生的邀请，准备晚上到杨先生的家里吃饺子。按照中国的风俗，过年去朋友家得准备礼物。为此，金承焕专门到城隍庙选购了寓意幸福美好的中国结。
西安韩国人商会首席副会长金承焕：“城隍庙是春节时候卖装饰品的地方。”
金承焕在西安韩国人商会工作，今年是他在中国工作的第二十四个年头，也是他来到陕西的第五年。而他当初之所以选择中国完全是因为年少时对中国文化的痴迷。
西安韩国人商会首席副会长金承焕：“我在韩国的时候，就是初中、高中、大学的时候呢，我喜欢看中国电影。我本来喜欢中国古代的一些古诗啊，《三国演义》啊，所以这一块可能是给我影响很大。”
热爱中国文化的金承焕后来考取了韩国仁荷大学中文系。1994年毕业后就来到了中国。而这一来，就再也没有离开过。
西安韩国人商会首席副会长金承焕：“刚到中国的时候呢，没有想过这么长时间在这边工作，但是我看到很多工厂，很多工人拼命工作。所以我一想，这个情况下要发展的话，第一速度肯定很快，这个发展空间很大。最后我比较喜欢中国嘛，所以我那时候下决心了，有市场的地方我一定要过去。”
于是，从旅游到商务洽谈，从宣传韩国的文化到促进两国经贸的交流，二十多年来，金承焕的足迹踏遍了中国的角角落落。那么，又是什么原因，让他在走遍中国之后，来到陕西呢？
西安韩国人商会首席副会长金承焕：“‘一带一路’，西安是特别重要的一个地方。”
对金承焕来说，政策的利好是他选择来陕西发展的主要原因，也正是因为这一选择，让他见证了陕西这几年的快速发展。
西安韩国人商会首席副会长金承焕：“看看四年以前西安是什么样子，锦业路上没有大楼，都是矮矮的楼，那个都市之门，就是最新刚建的那个楼，但是现在，连200多米的楼都有，所以这一块用三年的时间变成了西安的CBD，就是那个地标了，这个发展速度很快，为什么呢？国家政策。”
金承焕说，几年前，在陕西的韩国人不足一千名，后来，随着三星公司的到来，最高峰时有上万名韩国人在陕西。而如今，在高新区的韩国街里，到处都是韩国餐馆、超市等等各种实体。金承焕说，这几年，在西安从事经贸往来的很多韩国人都有一个明显的感受是：各级政府行政效能在大幅提升。
西安韩国人商会首席副会长金承焕：“比以前快了，比如说那个工作的时候，一个（办理）的速度以前是比较慢，但是现在呢，很多外企都已经进来了，从外地也进来了，就开始竞争了，所以随着这个情况的变化，他们自己也变化了，这一块是我觉得比较好的地方。”
在陕西的这五年来，金承焕一直承担着陕西和韩国之间各种交流的纽带作用。从为来陕的韩国企业家讲解政策、对接政府部门，到介绍韩国的电影和传媒公司与陕西展开合作交流，从组织“中韩文化交流会——辣白菜文化节”到积极参与陕西省商务厅和韩国总领事馆主办的“陕西——韩国”经贸合作交流会，再到筹办“西安韩国人新年晚会”，金承焕凭着自己的热情，不断发挥着纽带与桥梁的作用。
西安韩国人商会首席副会长金承焕：“现在我做了一个桥梁的角色，那个贸易也是桥梁嘛，那个韩国的项目也要引过来，再找当地的投资商或者合作伙伴，也是桥梁的角色。韩国企业和中国企业合作的时候，最困难的事情是什么？文化差异。我不太了解你，你不太了解我，我们怎么爱上啊，对吧。同样的道理。所以我们民间方面的这个文化基础上，双方了解比较深的话，这个基础上再做生意的话，问题不大。”
如今，金承焕来中国已经二十四年了，再有一年，他在中国生活的时间就和他之前在韩国待的时间一样多了，可以说，时间在他身上留下了越来越深的中国烙印。和许多老陕一样，金承焕喜欢吃各种面食、饺子、羊肉，尤其偏爱羊肉泡馍。没事的时候他也喜欢到城墙上去走一走，逛一逛，在深入感受西安这座历史古城魅力的同时，一有机会就把这里介绍给更多的韩国朋友。
由于孩子上学的关系，金承焕的妻子和孩子目前都还在北京。他打算腊月二十九飞回北京，而这也将是他在北京过的最后一个年，因为今年他的家人也要来西安定居了。因此，晚上的聚会，既是送行也是提前和朋友一起过年。金承焕还尝试着和杨先生的妈妈一起包饺子，在享受美味的同时，也体味着中国的家庭文化。
金承焕的中国朋友杨先生：“因为明天三位朋友就要回国了，马上也到春节，按照中国的习俗，春节朋友是要团聚的，咱们喝好这杯酒，友谊长存，也祝一路顺风……”
西安韩国人商会首席副会长金承焕：“未来，我作为一个桥梁，我了解中国，我了解韩国，我的人生差不多一半在中国，一半在韩国。目前是还没有达到我所想的水平，但是总有一天，我会成为两国之间的桥梁，这是我希望的，我的目标。”
编辑： 高政超
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