耍社火扭秧歌看演出，大年初一太白山下年味浓。

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）大年初一，太白山旅游区人山人海，清雅脱俗的百人太极拳、声势浩荡的社火队、引人追忆的迎新春游园娱乐活动及迎新春演唱会等各种丰富多彩的庆新春文艺活动激情四射，年味十足，为游客带来一场热闹而别样的新春之旅。

上午十点，太白山旅游区龙街、凤街两旁早已是人头攒动，摩肩接踵。在龙凤广场观礼台前，由汤峪镇、横渠镇村民自发组织的各个游演队伍都亮出了拿手绝活，依次列队，激情表演。有豪放粗犷的锣鼓表演，有诙谐俏皮的竹马旱船，有气势如虹的二龙戏珠，有队列整齐、军乐嘹亮的女子铜号等。如三娘教子、黄河阵、吕布戏貂蝉、姜子牙封神等二十多台服饰鲜亮、扮相俊美、古风盎然的车载社火一出场就吸睛无数；欢快的秧歌扭起来，时而“花团锦簇”，时而“彩蝶翩飞”；传统非遗如媒婆、张拐子娶妻、赶毛驴等幽默诙谐的滑稽表演，种种轮番上演的民俗艺术大餐，吸引众多游客纷纷拍照，驻足忘返。同时，数百名太极拳爱好者跟着音乐的节奏打起了太极拳，动静结合，刚柔并济。此外，在太白山游客服务中心广场，笔者看到整个广场被装点一新，人山人海，一派热闹景象，广场上精彩的文艺演出吸引了大批的游客，还有部分游客和家人一起荡秋千、放风筝玩得不亦乐乎。

近年来，太白山旅游区本着深挖文化禀赋，着力5A提升，倾力打造文化与旅游相结合的春节营运模式，在每年春节期间都会举办主题鲜明、各具特色、精彩纷呈的迎新春、过大年系列春节文化活动，让来这里的每一位游客既能感受到传统民俗文化精粹，又能体验到现代时尚音乐带来的刺激与享受，进一步增加了太白山旅游的文化内涵与经济实效。

据了解，今年从腊月二十三至正月十五，太白山旅游区组织了迎新春义写春联、赏花灯、猜灯谜、品美食、观民俗等别具特色的文化活动。同时，大家还可以去太白山滑雪场刺激一番，下山后再去泡个温泉，感受太白山给每一位游客带来的愉快而丰富的新春之旅。