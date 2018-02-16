大年初一法门寺游人如织，众多游客祈福迎新年。

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞） 2月16日，农历戊戌年大年初一，法门寺佛文化景区迎来众多游客前来“烧头香”祈福，景区人潮涌动，热闹非凡。早上天刚蒙蒙亮，景区停车场、山门广场、佛光大道等区域一大早就车水马龙、摩肩接踵。时时可见游客排队燃香祈福的盛景，处处洋溢着人们迎接新年、祈福迎春的喜悦。据统计，大年初一到访法门寺的游客就高达23.826万人次，人气爆棚。

据了解，为保障法门寺佛文化景区2018年春节期间旅游组织工作安全有序，景区结合往年工作经验，提早统筹组织，周密高效部署，制定安全、售票、检票、突发事件应急处置、游客服务等各类工作方案及应急预案。为保障正月初一高峰客流井然有序，节前以公告形式告知游客错峰出行，并通过网络提前开展线上购票、现场微信扫码购票等多种方式，方便游客多渠道购票并快速入园；同时协调相关交警部门加大对周边道路交通、停车场的管理力度，保证了游客到达景区的通畅便利，实现了平安喜乐的春节开门红。

据悉，法门寺文化景区为迎接新年到来，丰富景区文化氛围，提升游客互动体验度，在2月17日-3月2日（农历正月初二至正月十五）期间，将隆重举办以“法门祈福•福旺新春”为主题的系列文化活动，旨在以深厚的佛教文化底蕴为基础，以新春佳节为核心，精心准备了“茶韵飘香•福旺法门”禅茶表演、“唐卡艺展•翰墨送福”、唐卡艺术展、“新春祈福•法门有礼”活动、慈心过堂三大体验等重点活动，同时也准备了“金犬玉狗•免费多多”、“静心抄经•福惠双增”、“有缘结福•礼品派送”、“五福临门•万事如意”系列体验活动，为广大游客、信众奉上一场喜庆祥和、妙趣横生的法门寺新春欢乐祈福之旅。