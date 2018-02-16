大年初一 宝鸡接待国内外游客159.8万人次

大年初一，众多游客法门寺祈福。
太白山景区游人如织。
西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）今年春节期间，宝鸡市以“欢乐中国年•幸福宝鸡游”为主题，精心策划了“体验激情速度 宝鸡滑雪嗨翻天”、“冬的暖意‘泉’给你 宝鸡邀您泡温泉”、“看中国到宝鸡 宝鸡宝藏最中国”、“品味舌尖盛宴 逛吃宝鸡咥美食”、“浓浓年味哪里寻 宝鸡邀您赏民俗”、“瞻拜佛指舍利 宝鸡为您送福气”六大主题活动，让广大游客和全市市民在“和谐、欢乐、幸福”中度过假日的每一天。
今天是大年初一，也是春节假期的第二天，宝鸡天气晴空万里，阳光灿烂，重点景区游客游人如织。春节假期第二天宝鸡共接待国内外游客159.8万人次，与去年同比增长20.9%。纳入省局重点监测单位法门寺佛文化景区入园人数23.826万人次，太白山景区入园人数0.283万人次，周公庙景区入园人数1.87万人次。宝鸡市九龙山景区接待游客9.28万人次，接待人数创历史新高。灵山景区接待3.74万人次，尤门洞接待1.36万人次，鳌山滑雪场接待0.2436万人次。
大年初一，宝鸡市各祈福祭祀景区异常火爆。法门寺佛文化景区举行祈福法会、瞻拜舍利、千僧过堂、法门往事演出、旅游纪念品展示等活动；周公庙风景名胜区开展“新春拜元圣”周礼表演，民间祭祀活动，新春“祈福、迎祥”岐山曲子民俗展演，“万名香客春节祈福纳祥”锣鼓、秧歌迎香客活动；诸葛亮庙博物馆开展民间祭祀诸葛亮，五次北伐图片展，三国文化书法、绘画、剪纸作品展，锣鼓表演、秦腔演唱等活动；金台观道教文化景区举办新年祈福法会、太极拳表演、锣鼓队表演等系列文化旅游活动；消灾寺景区举行上九会消灾祈福活动；灵山景区登灵山祈福烧香，身穿大秦服饰参与《秦王令》大型实景体验，体验大秦年味；钓鱼台景区举办迎春古庙会，主要有拜祭先贤，曲艺演唱，社火、秧歌表演等活动；龙门洞景区祈福国泰民安，体验道家养生文化。据统计，宝鸡全市祈福祭祀景区共接待游客量57.35万人次。
滑雪温泉游也受到众多游客青睐，太白县鳌山滑雪场、太白山滑雪场、凤县秦岭七彩云顶滑雪场、秦岭云顶冰上乐园等迎来众多游客。据统计，今天宝鸡全市各大滑雪场累计接待人数1.03万人次，直接收入近265.8万元。太白山旅游度假区的凤凰温泉、尚境温泉、太白山艾澜温泉、逸景营地温泉、御龙湾温泉、太白山太酒竹海温泉、美佳温泉以及凤翔县小灵山水世界温泉异常火爆。据统计，泡温泉的游客达到1.28万人次，直接收入达到185.7万元。
编辑： 高政超
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