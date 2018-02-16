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正月初一大雁塔看人海 “西安年•最中国”效应凸显
2018-02-16 20:34:44 来源：西部网-陕西新闻网 编辑：刘振华 点击图片进入下一页
西部网讯（记者魏永贤）2月16日，正月初一，西安大雁塔人潮汹涌，在大雁塔7层向南俯瞰，大雁塔南广场及大唐不夜城人如蚂蚁般密集，气势恢宏。
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