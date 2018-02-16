百名志愿者大唐不夜城倡导文明 与游客一起迎接新年

正在街头服务的志愿者获得陕西省委常委、西安市委书记王永康点赞。

志愿者们在大唐不夜城帮游客拍照。

此次志愿者活动期间，100名中国年志愿者将分成早晚两班，为游客服务。

西部网讯（记者 李媛）为扩大曲江新区“西安年·最中国”的文化旅游品牌，彰显“西安年·最中国”品质旅游服务，让更多的游客感受浓浓的中国年味儿。2月15日（除夕）晚，由西安曲江新区管理委员会主办的曲江“西安年·最中国”志愿者活动在西安曲江新区大唐不夜城正式拉开帷幕。从2月15日（除夕）到3月4号（正月十七），为期17天的“西安年·最中国”曲江旅游志愿者服务活动也在曲江新区大唐不夜城同步展开。

除夕当晚，志愿者们齐聚大唐不夜城，在接受了工作人员的专业知识技能培训后，他们便投入到了服务当中，他们用浓情和热情为市民游客们送上了独特的新年问候。2月16日（大年初一）上午，陕西省委常委、西安市委书记王永康和市长上官吉庆来到大唐不夜城与市民和游客一起欢度春节。在活动现场，作为曲江新区中国年旅游志愿者，不仅收到了来自西安市委书记王永康的新春祝福与问候，同时他们的志愿服务精神也得到了点赞。

此次志愿者活动期间，100名中国年志愿者将分成早晚两班，通过热情温暖的服务，为市民游客提供全方位、便利性的旅游指引以及相关咨询服务，内容包括为游客讲解中国年和指引大唐不夜城的卫生间位置，向各位游客推荐各大景区的新春文化庙会活动以及相关乘车路线，让市民游客更加便捷深入的体验“最中国的西安年”。

大年初一上午，志愿者们就在现场引导游客和市民将烟头放置在准备的透明箱中，让游客形成勿乱扔烟头的观念，并给这些市民、游客送上中国结、狗年特制杯垫、明信片等春节礼物，以示赞赏和鼓励，同时，志愿者们还拿着印有文明旅游主题的朋友圈创意画框，邀请市民和游客与画框一起拍照留念，定格幸福新年。

“虽然不能回家过年，和家人团聚，但是我觉得也有什么遗憾的，因为在西安，我就能感受到浓浓的年味儿，而且，还可以作为志愿者带给市民游客新年祝福，我本身也很满足。”志愿者小张说。

编辑： 高政超