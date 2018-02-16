刘宽忍在省图书馆看望慰问读者及一线工作人员。
刘宽忍在省图书馆看望慰问读者及一线工作人员。
西部网讯（记者 敬泽昊）2018年2月16日，农历大年初一上午9点，省政协副主席、省文化厅厅长刘宽忍在省图书馆迎接狗年新春第一批到馆读者，为首批入馆读者赠送新年特色礼包，并代表省文化厅、省图书馆对读者致以新春的美好祝福。
随后，刘宽忍慰问了春节期间依然忙碌在工作岗位上的一线工作人员，并向他们致以节日的问候。刘宽忍说，新春佳节是一家人欢聚团圆的美好时光，而公共文化服务窗口工作人员越是在节假日越是坚守在工作一线，越是要保障好文化惠民服务工作，在节日里让广大群众享受到丰富的文化大餐，希望全省各级公共文化服务单位能够继续牢记使命，为加快构建现代公共文化服务体系，建设文化陕西做出新的贡献。
春节期间，省图书馆推出了文化展览、主题活动宣传、数字资源推广、征集竞赛等年味十足、形式多样的新春活动，包括戏曲文化主题展览、春节民俗史话暨新年书目推介展、“戊戌贺岁，狗年画狗”图文展、中国民间纪实摄影展等资源展示活动；“新年新体验，玩转过年新时尚”创意征集活动，“过年乐翻天，寻找图书馆里让人开怀大笑的图书”读者书评征集活动、“玩转陕西，一起寻找陕西最热闹的过年地方”摄影故事征集活动、“民俗迎春”微视频征集活动、“福随春至，戌狗迎春”虚拟现实VP体验活动，“电子贺卡在线制作活动”、“书香博文， 畅想阅读”在线闯关答题活动；以及多场针对儿童与青少年读者的活动，如开展针对“学在陕图”公益课堂“桂花八角唐诗”青少年系列分享课程、“蒲公英绘本故事会”绘本讲读活动，“生花巧手”公益手工课堂活动等，为全省读者送上丰富多彩的“文化年货”，让读者在品春节民俗民风中感受传统文化的魅力。
编辑： 高政超
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