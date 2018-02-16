护士长雷春梅教年轻的爸妈如何抱娃。

西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部 记者 曹媛媛）除夕夜，当不少人和家人一起享受团圆、守岁过年时，在西安交通大学第一附属医院的产科病房里，医护人员仍然在忙碌着。在一声声宝宝的哭啼声中，迎来了新年。

晚上7点钟，夜幕降临，在西安交通大学第一附属医院产科，护士长雷春梅和同事们奔波在各个病房之间。27床的新生儿哭个不停，年轻的母亲小郑体力透支，无力照应，年轻的父亲在一旁手足无措，雷春梅急忙赶了过来。

护士长雷春梅：“一会可以给宝宝喂一下母乳，饿了。看，抱娃的时候要托起他的后脑勺，哎，对，一个手这样。”

小郑：“太软了，我都不知道抱哪里合适。”

护士长雷春梅：“要给孩子吃呢，叫孩子吸一吸母乳。”

一会儿功夫，孩子就停止了啼哭，慢慢地睡着了。

相恋10年，在这个特殊的日子里，小郑和爱人迎来了爱情的结晶，由于孩子是除夕之夜出生，就取名“小夕”。

小郑：“今天除夕嘛，很开心很高兴，这一年很圆满。”

小郑的爱人周先生：“我觉得也是上天给我最好的新年礼物吧，有点激动。我也是通过自己的努力在结婚之前在西安买了房，给他们一个温馨的家。”

而对于医护人员来说，需要照料的不止是婴儿，还有一个个产妇们。护士长雷春梅不仅细心地为她们测血压、量体温、处理伤口，还要给陪护的家属们介绍如何帮助产妇翻身等。

护士长雷春梅：“不管我们怎么样的辛苦，看到她们母婴平安，这也是我么最大的心愿，我们的职责就是守护她们的安全。”

晚上10点，刚做完一例宫外孕手术的值班医生韩晓兵走进办公室，摘下口罩，靠在座椅上稍作休息后，又赶去查房。20多年来，韩晓兵早已习惯了这样的工作强度。

西安交通大学第一附属医院妇产科副主任韩晓兵：“到了春节这种长假的时候，到我们这来的病人就会多一些，我们值班的楼上楼下也有20个人，大家都在有条不紊的忙活。”

西安交通大学第一附属医院产科和新生儿科，承担着我省危重孕产妇和危重新生儿转诊救治的重任，韩晓兵每年门诊要看4000多个病人，手术治疗有500台左右，虽然工作强度大，但在韩晓兵看来，这是患者对他们的信任，更是医生的责任。

西安交通大学第一附属医院妇产科副主任韩晓兵：“通过你成功地救治病人之后，你自己也会带来乐趣，有很多病人会成为朋友，只要我们的病人有一个好的结局，那就是我们做这个工作最大的满足。”

除夕之夜，韩晓兵和同事们一起守护着产科的产妇新生儿。在忙碌中、在婴儿的哭啼声中，辞旧迎新。