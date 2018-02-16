除夕夜西安大雁塔景区大慈恩寺迎众多市民游客祈福。

西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部 记者 邹毅）作为传统新春活动，新春祈福历来备受关注。除夕之夜（2月15日），不少市民和游客来到西安大雁塔景区大慈恩寺祈福，欢庆狗年的到来，放飞新一年的希望和祝福。

除夕晚上八点，陆续有市民和游客来到大雁塔下，祈福家和万事兴。

市民：“祈求好运，也祝2018年身体健康，对自己有点祝福还有全家。”

市民：“祈福了，生活美满，幸幸福福，健健康康的，多为社会做点贡献。”

市民：“祝愿我的家人新年快乐，身体健康，心想事成，我是一名老师，希望我在上海的学生唱歌唱的越来越好，声音也越来越好听。去年就在这拜过，所以今年继续来。”

家住西安市的李先生和家人，早早就来到了慈恩寺，他们计划在新年到来的时刻，祈福平安。

李先生：“晚上来这里祈福，求平安。我第一次来，因为我之前一直不在西安，今年刚回到西安，我跟父母一起来，我觉得过年的氛围都挺好的，新年愿望就是2018事事顺心。”

市民张先生已经是连续三年在除夕夜来慈恩寺祈福了。他告诉记者，这已经成了自己过年的固定动作。

张先生：“每年都要到这里来，连续来了三年，每年三十晚上，希望我们国家更加强盛，人民生活更加安康，希望我们的家人岁岁平安，永远健康。”

除了本地市民，还有不少外地游客专程过来祈福。带着妻子第一次来西安过年的北京游客张先生说，趁着除夕夜晚，来大慈恩寺感受下西安的年味。

张先生：“我们就是旅游过年来了，开车过来从北京，我以前80年代来的时候不像这样，现在建的真的是太好了，希望咱们国家越来越好。”

江苏游客周先生：“过节的气氛比较浓厚，充分体现出陕西淳朴的民风，和我们江苏过节的气氛不一样，在这个古寺里面体验沉淀的历史，很好。我们两都祈过福了，新年愿望一个祝愿国家昌盛，繁荣富强，另外祝愿我们家庭和睦幸福安康。我们年龄还走的动的时候，多走一走，游览一下祖国山水。”