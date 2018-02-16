一餐热气腾腾的火锅让这个派出所里的团聚显得更加温暖。

西部网讯（记者 赵昊）2018年2月15日是中国农历的大年三十，也是家家户户吃年夜饭团聚守岁的日子，而在西安市公安局长安分局大兆派出所里，忙碌的却是另一番景象。

“快快快，着火了”，中午12点40分左右，一阵急促的报警电话在大兆派出所接警办公室里回荡着，报警称少陵塬上发生火灾，情况紧急。接到报警后，民警肖飞第一时间和接处警同事赶赴现场处置，“我们到现场及时疏散群众，并且第一时间联系了消防官兵抵达现场，最终控制了火势并成功扑灭。”

记者了解到，大年三十在所里值班的民警一共有9人，除了留守单位的两名民警外，剩下的人分头前往街面巡逻、正常的接处警工作以及陵区的文物保护巡逻工作，看似简单的巡查工作却耗费了民警们一整天的时间，因为地处农村，大兆派出所辖区范围相对比较大，因此每巡逻一遍就像跑了一趟长途。

冬季防火一直是民警们操心的事情，尤其是大年三十当天，关中人的传统习俗会在这一天前往已故亲人的陵墓烧纸祭奠，然而因为本身的防火意识薄弱，很多人都没有等纸钱全部烧完再离开，飘飞的火苗很容易引燃周围干燥的植物。肖飞告诉记者，中午那一场火灾的起因正是因为村民烧纸祭奠，结果引燃了枯草，最终导致相当面积的油松被烧毁，“尽管刚发生火灾，我们在二次返回现场巡查的时候，仍然发现在周围有其他村民烧纸祭奠的痕迹，甚至有一堆火正在燃烧，而周围没有一个人。”

随着辖区内有5-6个村被划入烟花爆竹的禁放禁售区，除夕夜里对燃放烟花爆竹的管控巡查成了民警们夜里必须出警管控的事情，“我们这个地方今年是第一年被划入禁放禁售区域的，因此我们做了大量的工作来宣传和铺垫，从目前的情况来开，起到了不错的效果。”巡查返回后的肖飞得出了这样的结论。

此外，文物保护巡逻工作既是大兆派出所的特色工作，也同样是重点工作之一，“我们辖区内有好几座汉宣帝妃子、大臣之类的陵墓，是一个群落，因此巡陵也是我们的工作之一，为的是打击或震慑盗墓活动”，大兆派出所所长高孝奇告诉记者，之所以大年三十当天还要干这项工作，是因为往年出现过三十晚上盗墓的行为。

高孝奇是一名从警30余年的老同志了，而在这30多年中，至少有多一半的时间，他是一个人在派出所的值班中度过了自己的除夕夜，而他的家人也从最初的不适应到了现在的习以为常，“其实我们这个工作，责任就在这里，老百姓信任我们，才会在最无助的时候求助我们，那么我们有什么理由只顾及自己一人的得失呢？”

随着一天中主要工作陆续完成，暂时得到空闲的民警们也到了吃年夜饭的时候，而肖飞的爱人早早就带着自己的妹妹在派出所的厨房里忙活着，为辛苦一天的民警们张罗了一桌丰盛的火锅，以及关中人过年必吃的蒸碗菜，“干杯，今年大家都辛苦了，我们虽然工作平凡，但是我们的事业不平凡，希望新的一年大家加油干。”