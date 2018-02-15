凤翔泥塑“旺财狗”将亮相2018央视春晚。

凤翔泥塑“旺财狗”将亮相2018央视春晚。

凤翔泥塑“旺财狗”将亮相2018央视春晚。

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞 通讯员 李志红）一年一度的央视春晚倍受全球华人关注，去年，凤翔泥塑“凤尾鸡”成为央视春晚吉祥物，并登上元宵节晚会，赢得了全球观众的点赞和掌声。日前，记者从凤翔泥塑国家级传承人胡新民处获悉，由其创作的凤翔泥塑“旺财狗”将在今年除夕再度登上央视春晚！

据胡新民介绍，央视将以凤翔泥塑立姿“旺财狗”作品为原型，在春晚的一个舞蹈节目中出现，具体形式，有待春晚揭晓。胡新明说，作揖是古人见面时互道问候、互相祝福的一种行礼形式，将作揖这个动作融于今年的泥塑狗创作，能带给人更加吉祥喜庆的感受。从市场反馈情况来看，大家都非常喜欢和认可今年的旺财狗。

胡新民告诉西部网、陕西头条记者，他在创作“旺财狗”形象时大胆把传统造型与现代卡通造型相结合，运用传统的纹饰花卉和色彩，加之现代逼真活泼可爱的卡通造型，展现出“旺财狗”的精气神。

凤翔泥塑是我国最古老、最原始、最具民族特色的手工艺制品之一，入选首批国家非物质文化遗产名录。曾荣获联合国教科文组织颁发的“世界杰出手工艺徽章”、首届中国旅游纪念品设计大赛金奖、第九届中国民间文艺“山花奖”、劳伦斯大奖吉祥物，“平安马”、“发财羊”、“福寿猪”被选为2002及2003马年、羊年生肖邮票主图和2007年猪年生肖邮资封主图作品，2017年又被确定为央视春晚吉祥物原型并登上元宵节晚会，是全省乃至全国出彩最高、最多，影响最大的民间工艺品。

编辑： 高政超