聚会喝酒莫贪杯 男子饮酒过量死亡12同事判赔34万

西部网讯（记者 鲁鹏飞 通讯员 杨佳伟）年终岁末，同事朋友聚会多起来，喝酒助兴自然少不了，借助聚餐同事之间交流感情本是挺好的一件事，然而令人痛心的是有人却因为饮酒过量丢了性命。

2018年2月12日，宝鸡市渭滨区人民法院受理了一起身体权纠纷案件。记者了解到，2018年2月3日晚上，一男子与12名同事一起参加周末聚餐，因气氛热烈，该男子喝下大量酒，在返回途中突发呼吸心跳骤停，经120送医院紧急抢救也未能挽回其性命。

聚餐饮酒过量导致死亡，共同聚餐者具有不可推卸的责任。案件经渭滨区人民法院速裁法官主持调解，原、被告双方最终达成意外死亡赔偿协议，12名被告一次性支付原告死亡赔偿金、丧葬补助费、被扶养人生活费、精神抚慰金等共计34万元。

根据《民法通则》、《侵权责任法》等法律规定，与人共同喝酒出事，四种情况下需要承担法律责任：一、强迫性劝酒。二、明知对方不能喝酒仍劝其饮酒。三、未将醉酒者安全护送。四、酒后驾车未劝阻导致发生车祸等损害。

在此，法官提醒广大市民，聚会莫贪杯、感情深不需要一口闷，饮酒要注意分寸，不能让人过度饮酒，否则将承担法律后果。

编辑： 高政超