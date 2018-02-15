2月15日（农历大年三十），在西安地铁4号线草滩停车场项目施工现场，地铁建设者们正在贴春联迎接农历狗年的到来。

西部网讯（记者 鄢山宇）2月15日，正值农历大年三十，在西安地铁4号线草滩停车场施工工地上，一派繁忙的景象，20余名身着工装的地铁建设者们正在敷设重达10吨的电缆。据了解，为确保西安地铁四号线草滩停车场3月15日按既定计划通电，105名建设者们主动放弃了与家人团聚的机会，坚守岗位，与时间赛跑。

“3月15日要按既定计划通电，工期紧，任务重，很多员工主动放弃了与家人团聚的机会，坚守岗位，力保通电。”项目经理朱新斌说道。据了解，该项目部主要负责西安地铁四号线草滩停车场停车列检库、综合办公楼、混合变电所、周月检、临修库等11座建筑物水电安装工程。近两个月来，近百名员工午餐晚饭都是吃在工地，每天加班加点，平均工作时间都在10个小时以上。

来自山西朔州的小伙袁志强在项目部上可是个多面手，既管着材料，又负责试验室，还兼着项目办公室。去年九月在项目上简单办了婚礼，之后，袁志强就一直奋战在工地。作为家里唯一的儿子，就在两天前，袁志强向父母提出了“请假申请”。双方父母的理解，让他内疚不已。

这一天，新婚妻子土如美辗转800余公里，赶到工地与袁志强团聚。爱人的突然到访，让袁志强既意外又激动，两眼盯着爱人看个不停。“他坚守工地，我坚守他，他不能回家，我就到工地陪他。”土如美说道。

踩气球、夹球跑、猜拳抢安全帽、套圈比赛……为了让大家安心放心，项目部精心编排了一场丰富多彩的活动“你不回来，我去看你，有你的地方才是家。”左手拎着包，右手抱着娃，挤过人潮，逆流而上，项目总工董亮亮的爱人于秀利带着两岁的女儿董诗瑶也来到了工地，一家三口的团圆让他们心里乐开了花。

“这里的年味一点都不比家里差。”土如美脸上洋溢着幸福，和爱人袁志强窃窃私语起来。

“对于不能回家过年的员工，我们尽可能地把他们的家属接过来，妥善安排好食宿。我们还会安排家属们参观工地，体验员工的工地生活。”项目部工会主席寇西俭说。

挂灯笼、贴春联、包饺子、看春晚……在这里，春节习俗一样也不少，别样的“年味”飘逸在整个工地。

有人说，现在的年味变淡了。其实，只要家人在身边，工地就是“家”。有家的地方，就有年。