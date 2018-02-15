西安地铁客流

西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部 记者 马励）今天（2月15日）是农历大年三十，记者从西安地铁运营分公司了解到，西安地铁一二三号线全网客流明显下降。据预计，从大年初四开始线网客流量将会明显增长，正月十五左右将达到客流高峰。

据西安地铁运营分公司监测数据显示：2月13日，西安地铁三条线网客运量为145万多人次；2月14日，客运量为121万多人次，今天客流将进一步下降。主要原因是大部分上班族、学生均已放假，大量务工人员已提前回家。预计从大年初四开始，西安地铁三条线网客流量将会增加。

西安地铁二号线小寨站站长胡玮：“我们预计2月15号到2月21号，春节期间我们的客流为全年客流的最低点，预计日客流线网在48万到134万人次之间，到我们2月22号之我们的3月12号受元宵节和春运返程，学生返校等一些叠加客流影响，将会出现单日客运量的高峰。”

春节期间，西安地铁运营公司在永宁门、会展中心、纺织城、后围寨、北客站等大客流车站还将有“西安年 最中国”系列主题展出。同时，遇到大客流时，西安地铁将采取增加上线列车、缩短行车间隔、增加车站人员和设备保障等措施积极应对。

西安地铁二号线小寨站站长胡玮：“如果说车站突发大客流的话，我们第一时间都会联系我们自己车站的员工，及时赶赴车站，保障大客流车站现场的平稳度过。”

春节期间，西安地铁各车站还为乘客提供热水、爱心预约、爱心手推车、急救医药箱、失物招领等服务。