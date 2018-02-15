高新区“5+N”三次创业政策发布，分阶段培育总规模200亿。
西部网讯（记者 赵昊）今天（2月15日）上午，西安市高新区发布“5+N”三次创业政策体系，将设立每年20亿元的三次创业发展专项资金和总规模200亿元的战略性新兴产业引导基金。
为加快西安高新区“五八八二”三次创业战略的顺利实施，全面推进国家自主创新示范区和中国（陕西）自由贸易试验区高新片区建设，西安高新区结合新的发展目标，于2月15日正式研究出台“西安国家自主创新示范区聚力五八八二，实施三次创业系列政策”（以下简称“5+N”三次创业政策体系）。
据悉，高新区将通过设立每年20亿元的三次创业发展专项资金和总规模200亿元的战略性新兴产业引导基金，在千亿级产业培育、高端要素聚集、投资环境优化等方面给予企业和机构全方位支持。旨在把高新区建设成为创新体系完备、创新能力强大、创新产业发达、创新人才荟萃、创新环境优良的科技新城，使创新成为高新区发展的核心驱动力，不断提升高新区作为国家自主创新示范区和“一带一路”国家战略布局中的核心价值。
五阶段孵化 针对科技企业进行梯度培育
按照企业成长阶段精准施策是高新区针对科技企业不同发展阶段不同需求进行的弹性培育。通过“科技企业梯度培育政策”，将企业划分为在孵（0-500万元）-雏鹰（500万元-2000万元）-瞪羚（2000万元-5亿元）-小巨人（2000万元-5亿元）-独角兽（5亿元以上）五个阶段。
将针对不同发展阶段的企业需求，给予不同侧重的政策支持，比如初创期给予（在孵和雏鹰阶段）房租补贴、项目启动资金、检验检测费用补贴等，瞪羚阶段给予研发投入增量补贴，小巨人阶段投资性支持，独角兽种子阶段在参与国际市场分工、国际市场拓展以及高端人才引进等方面给予支持。
三种方式支持 最高给予3000万优先股/普通股
为进一步支持科技企业发展，高新区通过创新券支持的“领创八条”政策受理主要流程。创新券申领企业可随时在创新券运营平台提交额度申请，科技服务完成后，创新券申领企业用创新券向科技服务机构支付费用。科技服务机构按季度提出政策兑现申请，进行兑付。
在基金直投或参股子基金方面，通过优先股/普通股方式给予最高3000万元直投项目，或者按最高20%的比例参股子基金，遵循“政府引导、市场运作、滚动发展、科学决策、防范风险”的基本原则，在满足监管政策的条件下按市场化原则运营。
同时，每年2月中旬，由西安高新区通过高新区电子政务网以及各种官方渠道发布政策申报通知，由信用金融服务平台统一审核受理。
编辑： 高政超
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