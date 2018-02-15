榆林2单位因百姓问政被批评 纪委问责相关责任人

西部网榆林讯（记者 李明）2月14日下午，记者从榆林市纪委了解到，因在百姓问政中出现不尽责、不担当，不回复或回复不及时的问题，市纪委决定对榆林市运管处和移动公司提出通报批评，同时对相关责任人进行问责。
去年7月，榆林市委、市政府决定开展“百姓问政”工作，全面受理网民和群众反映的涉及榆林经济、政治、社会、文化、生态等方面的咨询、投诉、建议、求助。截至目前，问政平台浏览量超过117万人次，收到网民发帖1万余条。
据榆林市纪委通报，开展“百姓问政”工作以来，全市各答政单位高度重视、积极推进、成效明显，百姓问政工作得到了广大干部群众的普遍好评，“但个别单位对市委市政府的决策部署置若罔闻、敷衍应付、重视不够、推进不力”。
“出现了不尽责、不担当，不回复或回复不及时的问题，也凸显出个别干部作风不严不实，服务意识不强，答政工作不积极不主动，群众观念淡薄等突出问题。”榆林市纪委决定对榆林市运管处、市移动公司提出通报批评，同时对相关责任人进行问责。
榆林市纪委提出要求，希望各答政单位要站在讲政治的高度，增强大局意识、服务意识，转变观念、改进作风，进一步提高认识、加强领导，汲取教训、查找不足、补齐短板、立行立改。
编辑： 高政超
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