榆林红石峡镇北台景区 除夕起免费对外开放3天

镇北台（资料图）

西部网榆林讯（记者 李明）随着除夕步伐临近，塞上榆林年味愈浓，春节期间，榆林将举办丰富多彩的迎新春文化活动，记者从镇北台和红石峡景区了解到，上述景区从2月15日（农历腊月三十）起免费对外开放。

据了解，镇北台和红石峡景区免费对外开放时间为2月15日（腊月三十）至2月17日（正月初二）。期间镇北台景区将举办《延绥镇长城文化展》。2月18日（正月初三），镇北台景区还将举行有奖猜灯谜活动。

红石峡和镇北台景区位于榆林城北，其中红石峡以石刻闻名，有160多块摩崖石刻，被誉为塞上碑林，而镇北台是明代长城遗址中最为宏大、气势最为磅礴的建筑物之一，与山海关和嘉峪关齐名，有“万里长城第一台”之称。

编辑： 高政超