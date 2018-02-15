春节记忆|过大年贴春联 中国式的亲子活动承载家的爱意

长安画派艺术研究院的艺术家们送福到千阳县。

题记

岁岁年年,又到了一年新旧交替的时候。时代在变,生活在变,每个人都在变,微信红包、支付宝集福、旅游过年……过年的花样越来越多,传统的年味却仿佛越来越淡。都说，从前叫“过年”，现在只能叫“放假”。

“二十三祭灶官，二十四扫房子，二十五磨豆腐，二十六去割肉，二十七杀猪鸡，二十八蒸枣花，二十九去打酒，年三十包饺子，大年初一蹶着屁股乱作揖。”

每到这个时候，人们总是最忙碌的，家也是最热闹。也是每到这个时候，旧年俗勾起旧回忆，那些往事、故人也都重新回到的脑海里。为此西部网、陕西头条在春节里特别推出“春节回忆”系列报道，围绕回家路、贴春联、年夜饭、压岁钱等春节民俗，共同勾勒出一个关于春节的集体回忆。但我们知道春节对于每个人来说都有自己独特的回忆，那么你的春节又有那些回忆呢？

西部网讯（记者 熊惠玲）“爸，春联斜了，往右一点，再高一点”……每到除夕，在陕北的家里，类似的场景都会重复上演，这是37岁的苏同敏儿时最珍贵的记忆，“小孩和大人一起贴春联，大人贴的时候，小孩就站在稍远的地方帮着看贴的正不正，那种父母与孩子之间的互动感觉特别幸福，给我留下了非常深刻的印象。”

和父母一起贴春联：终身难忘的亲子时刻

“我的家在陕北的农村，父母虽然都没有什么文化，但是对贴春联这件事非常重视。”苏同敏回忆说，每到过年前，父亲会请村里会写毛笔字的文化人写对联，然后给家里的几孔窑洞上都贴上对联。不但如此，还要在灶台、粮仓、牲畜圈、大门等地方贴上灶君大王、粮食满仓、六畜兴旺、出门见喜等固定内容的小春联。“通过在不同的地点贴不同寓意的春联，表达对未来美好生活的向往。”

苏同敏回忆说，自己上小学后，老师教授了书法，三四年纪的时候便可以写大楷了。“我开始写的不好，但是大人还是把我写的春联贴了起来，这让我内心感到莫大的鼓舞。”他说，后来家里的春联都由自己来写，随着书法水平的提高，村里的人也找上门要春联，父母也感到非常的骄傲，觉得自家的娃娃也成了一个有文化的人。

“我现在生活在西安，家里贴对联也只是在大门上贴一副，没有了小时候的热闹，但是我却把写书法这个爱好保留了下来，今年已经是我第三年给单位的同事朋友们写对联了。”他说，自己的孩子还小，每次写对联时只能“捣乱”。“但我觉得也是一种熏陶，等孩子再大一点，我也会教孩子写对联，然后一起贴对联，让孩子感受到中国传统文化中蕴含的来自父母的爱。”

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听爷爷讲春联的故事：把“年”的概念刻进心里

很久以前，有一个怪物叫“年”,每当过年时它都出来害人。后来人们发现它害怕红色和鞭炮声，便在门的两旁贴上一对红纸，并放起鞭炮，从此，“年”就再也不敢进村害人，过年贴对联的习俗就这样被延续下来。

“这是我七岁的时候，爷爷给我讲过的关于‘年’的故事，之后过年我对贴春联的事就特别上心。”23岁的陈嘉露回忆说，小时候每到过年爷爷就会在院子里挥毫泼墨，给邻居们写春联，那时候贴春联用的是浆糊，需要把面粉兑水放到炉子上边煮边用小木棍搅拌，直到粘稠为止，然后几家大人们就各自帮忙给春联背面糊浆糊，场面热闹非常。

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她说，贴春联的时间和顺序都有讲究，最好是除夕早上6点到中午12点之间，把旧春联撕破，表示破除不好的运，有除旧布新的意思。“贴春联要先贴右边，在古代的时候，春联都是从右到左念的，春联上的字虽然很寻常，但是却蕴含了我们对来年美好生活的向往，是我们中国人一代一代的文化传承。”

编辑： 高政超