春节记忆|三代人的春节回家路 从“走”亲戚到飞回家

西安火车站候车室内准备检票上车的旅客一眼望不到头。资料图

题记

岁岁年年,又到了一年新旧交替的时候。时代在变,生活在变,每个人都在变,微信红包、支付宝集福、旅游过年……过年的花样越来越多,传统的年味却仿佛越来越淡。都说，从前叫“过年”，现在只能叫“放假”。

“二十三祭灶官，二十四扫房子，二十五磨豆腐，二十六去割肉，二十七杀猪鸡，二十八蒸枣花，二十九去打酒，年三十包饺子，大年初一蹶着屁股乱作揖。”

每到这个时候，人们总是最忙碌的，家也是最热闹。也是每到这个时候，旧年俗勾起旧回忆，那些往事、故人也都重新回到的脑海里。为此西部网、陕西头条在春节里特别推出“春节回忆”系列报道，围绕回家路、贴春联、年夜饭、压岁钱等春节民俗，共同勾勒出一个关于春节的集体回忆。但我们知道春节对于每个人来说都有自己独特的回忆，那么你的春节又有那些回忆呢？

西部网讯（记者 刘望）“回家是最好的礼物”“有钱没钱回家过年”……“春节回家”作为上亿人的阶段性大迁徙，交通也成为联结亲情的重要纽带。而在这漫长的回家路上，不同年代的人也有不同的方式，但无论怎样，内心都感受到距家越来越近的温暖。

编辑： 刘望