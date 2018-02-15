春节记忆|记忆中的年夜饭 唯美食、团圆与爱不可辜负

年夜饭吃的是团圆的味道。（网络图片）

年夜饭是一年最重要的一顿饭。（资料图）

题记

岁岁年年,又到了一年新旧交替的时候。时代在变,生活在变,每个人都在变,微信红包、支付宝集福、旅游过年……过年的花样越来越多,传统的年味却仿佛越来越淡。都说，从前叫“过年”，现在只能叫“放假”。

“二十三祭灶官，二十四扫房子，二十五磨豆腐，二十六去割肉，二十七杀猪鸡，二十八蒸枣花，二十九去打酒，年三十包饺子，大年初一蹶着屁股乱作揖。”

每到这个时候，人们总是最忙碌的，家也是最热闹。也是每到这个时候，旧年俗勾起旧回忆，那些往事、故人也都重新回到的脑海里。为此西部网、陕西头条在春节里特别推出“春节回忆”系列报道，围绕回家路、贴春联、年夜饭、压岁钱等春节民俗，共同勾勒出一个关于春节的集体回忆。但我们知道春节对于每个人来说都有自己独特的回忆，那么你的春节又有那些回忆呢？

西部网讯（记者 彭芬）距离除夕之夜越来越近，此刻的你是否正在为张罗年夜饭而忙碌？吃着家乡的饭菜，看着春晚的歌舞，共叙闲话家常，是一年辛苦的慰藉和来年拼搏的动力。一年中最重要的一顿饭，在每个人心中都有难以忘却的味道，那是团圆的味道。

期盼像小时候那样围在一起吃顿年夜饭

今年32岁的汉中人李辰回忆，小时候，每年的年夜饭从中午就开始了。“除夕当天早早起床换上新衣服，和爸爸妈妈一起带上礼物去奶奶家拜年。大人们去厨房做菜，小孩们看电视、玩游戏，等到中午12点，准时开饭。”

“厨艺好的婶婶是主力，姑姑、妈妈、堂姐在一旁帮忙，那些年的菜色与现在相比算不上精致，但家人们做得很用心。”李辰回忆，第一波凉菜大概有8到10个，卤牛肉、卤鸡腿、辣味香肠、菠菜、莲菜等等，“配上姑姑秘制的一大碗用来蘸凉菜的醋汤汁，年夜饭就这么热热闹闹地开始了。”

李辰说，席间，大家频频举杯，先敬老人，再按叔伯兄弟的辈分、排序依次敬酒。大家热热闹闹地吃着菜，喝着酒，聊着一整年的生活。“最忙碌的总是家里的大厨，一个菜端上来匆匆吃上两口，又起身去厨房里忙活。过一会儿热菜就上桌了，糖醋鱼、蒸碗、麻婆豆腐、热鸡汤……”

李辰说，一顿饭吃着吃着往往就到了下午三、四点。收拾完桌子，大人们开始打麻将，孩子们出门放炮，到春晚快开始的时候，再切几盘凉菜，炒上几个热菜，围在一起开始吃第二波年夜饭，看小品、听相声，一起等待新年倒计时。

“随着我们这一辈人长大，有的在国外念书，有的在外地安家，父辈们也开始跟着儿女的小家生活，过年也不一定能聚在一起。”李辰说，去年他添了儿子，怕回老家没暖气孩子着凉，所以第一次没有回汉中过年，父母也跟着他留在西安。“虽说给老家的亲戚们挨个打了电话拜年，但终究觉得年味是越来越淡了。真希望能像小时候那样，叔伯姑婶兄弟姐妹们聚齐，一起热热闹闹地吃顿年夜饭。”

编辑： 彭芬