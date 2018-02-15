新年感悟|“日子会一点一点好起来的”

2017年，西部网收到来自陕西各地关于“脱贫攻坚”方面的通联稿件221篇。2017年5月22日，西部网开通“陕西脱贫攻坚热线”，面向全社会征集关于脱贫攻坚方面的意见和建议。截止目前，收到留言188条，149条留言得到回复。其中内容涉及因病致贫、因学致贫、产业扶贫、移民搬迁、残疾人救助、危房改造、村道修建、扶贫款发放等。

乾县一村民低保被取消孩子生活费成难题、城固85岁老人住危房、绥德三个残疾人的家庭需帮助、吴起杨兴庄跑趟沟组通村道路亟需补修、山阳70多岁老人住山顶生活艰难等问题得到救助和解决。

近日，西部网、陕西头条多路记者与通讯员深入陕西多地，探访了已经脱贫和正在脱贫路上的人们。2017年结束了，对于现在的生活，他们有什么想表达的，而对于已经到来的2018年，他们又有哪些“新年愿景”呢？

梁玉强：“我们一家人很久都没有这么笑过了！”

春节将至，宁陕县农村公路管理局局长蔺立新前往他的帮扶户梁玉强家慰问，梁玉强的孩子收到新年礼物很开心。

梁玉强因以前在水泥厂和煤矿打工，患上严重的尘肺病，失去了劳动能力，由于病情非常严重，随时都可能危及生命，辗转各地很多医院已经不接收治疗，现在梁玉强每天什么活也干不了，妻子在照顾丈夫的同时，还要照顾2个孩子，好的家境很快就一天不如一天，丈夫的病压得家里人喘不过气来，收到了帮扶单位的新年礼物，一家人很开心。（杨宁 摄）

李辉春：“这一年，我养了羊，日子没那么苦了。”

李辉春是吴堡县后墕中心村西车家塔小组的贫困户，2017年，在帮扶干部的帮扶下，家里养起了羊，种植了经济作物，发展庭院经济。今年过年，他和家人一起制作了软糜子糕，生豆芽，炖了一锅自家的羊肉。

年关将近，当地扶贫单位还给他家送来了春联、挂历和大红灯笼。（李明 摄）

唐德平：“希望村上的合作社越办越好，我就不用外出打工了。”

唐德平（右2）是安康市汉滨区关庙镇老龙村的一名贫困户。2017年冬季，他在村里的合作社务工收获了4200元。他要用领取的工资给家里买更多的年货，过个开心年。

新的一年来临，唐德平希望村上的合作社和村集体越来越壮大，这样他就不用外出务工挣钱了。（毛明博 摄）

何高树：“这是我第一次照相，想邀请给我照相的人来家里吃顿饭”

何高树家住在紫阳县麻柳镇书堰村，近日，安康市群艺馆干部给她送去了一张照片，看到照片后，何高树笑的合不拢嘴。她说这是自己第一次照相，她希望帮她照相的人到家里吃顿饭以表达她的谢意。（胡海涛 摄）

高建民：“想再修一座牛圈，将养牛规模翻倍。”

年关将近，家住勉县周家山镇留旗营社区的高建民买了30多斤猪肉准备过年，他还为过年准备了一些腊肉。

为了让日子好过一点，高建民养起了牛，目前养牛规模已经扩大到12头，其中有7头母牛。前不久，他卖掉了一头小牛，净赚了2000余元。新的一年来临，高建民最大的新年愿望就是再修一座牛圈，将养牛规模翻倍。（蒋虚 摄）

雷德勤：“烤红薯挣钱让我家的日子红火起来了。”

雷德勤家住安康市白河县仓上镇，2007年患脑溢血不幸落下残疾。多年来，他曾给企业当过门卫，和妻子卖过疏菜。有一年，他听说卖香椿能卖钱就租地育苗，靠勤劳他们的日子越过越好。儿子也争气还考上了大学。

2017年，在不懈地努力下雷德勤顺利甩掉了贫困帽子。在卖红薯中尝到甜头的他打算以后专门烤红薯卖钱。雷德勤还计划过完年建个能容万斤的储藏室，再与村里的乡亲合作，自种自收，让乡亲们的红薯也有销路，与大家一起脱贫致富。（朱明富 摄）

刘兴贵：“今年我可以在自己家里看上春节晚会了！”

2月8日是中国的传统小年。这一天，宁陕县农村公路管理局对所帮扶的筒车湾镇龙王坪村21户贫困群众进行了慰问，给每户送去了价值300元的米、油、营养奶、饼干等慰问品，并送上了新春的祝福和问候。

帮扶户刘兴贵申领到了国家扶贫电视，但不会调试，于是，宁陕县农村公路管理局长蔺立新专程来到他家，帮他调试好电视，好让刘兴贵过年看上电视。 （杨宁 摄）

崔玉连：“搬进了安置房，可以过一个好年了。”

新年来临前，家住宁强县二郎坝镇罗家坝村三组的崔玉连终于住上了新房，对于他来说，能在新房子里过一年，实在是一件值得高兴的事情。（胡少军 摄）

生活仍在继续

未来的道路中

可能还有更多需要面对的问题

愿我们每一个人

都能

不畏艰辛

努力前行

编辑： 钟莹